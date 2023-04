Beltrán Parages, socio fundador y director de Relación con Inversores de AzValor, visita esta semana Tu Dinero Nunca Duerme. ¿El motivo? ¿Es que hay que explicarlo? Hablamos de una de las gestoras de moda españolas (en realidad, podríamos decir, europeas o mundiales... porque pocos han logrado, en ningún lugar del planeta, las rentabilidades de Azvalor en 2021 y 2022). Por eso, queríamos volver a tener a Parages en los estudios de esRadio para conocer su visión de los mercados en este comienzo del segundo trimestre de 2023.

Lo primero que llama la atención es su confianza. A pesar de los resultados de los últimos ejercicios, en la gestora comandada por Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, creen que mantienen buenas oportunidades: "En un fondo de inversión, la rentabilidad debería converger hacia el flujo de caja de sus negocios. Llevamos casi el 12% anualizado en siete años, pero nuestras compañías tienen un flujo de caja de cerca del 15-16%, por lo que pensamos que todavía hay margen para mejorar algo".

¿Hay un método Azvalor? ¿Cómo consiguen esas rentabilidades: "La mejor forma de contener el riesgo es comprar barato. Esto lo dice todo el mundo, pero requiere un modelo: conocer los fundamentales de las compañías y entender por qué decidimos invertir en esas compañías. El año 2022 ha puesto de manifiesto que las circunstancias que hemos visto desde 2017 han cambiado completamente. Las hojas de valoración que se habían ignorado, porque con la política de los bancos centrales parecía que todo valía".

¿Y cómo se plantean la próxima década? ¿Volveremos a lo visto entre 2015-2020? ¿Seguirá el impulso del value?: "Nosotros hemos sido una excepción, porque casi nadie lo hizo bien en 2022. Pero ahora empieza de verdad el momento del value como tal. Ahora se están equiparando las rentabilidades de las gestoras con esta filosofía y creemos que viene una etapa en la que los fundamentales van a empezar a cotizar como era habitual hasta hace unos años. Por eso, nuestro partido, como gestores value, empieza en este 2023 con muy buena pinta".

No sólo eso. Parages explica que lo ocurrido en el último año lo han visto como una oportunidad, porque ha puesto en precio a muchas empresas que estaban caras: "En un año en el que los índices han caído un 20-25%, hay compañías que nos han gustado durante mucho tiempo y que han caído un 50-60% (porque el índice refleja la media). Además, tenemos muchas compañías que ya estaban en nuestros fondos y que ahora están por debajo de nuestro precio de compra. En este sentido, hay empresas que tenemos en los fondos y que sólo con que recuperasen el valor al que compramos (pensando que podían valer el doble), veríamos una subida muy fuerte"

Por último, la gran pregunta: ¿seguirá apostando Azvalor por las materias primas o la energía, los dos sectores que más buenas noticias les han dado desde 2021? Pues parece que sí: "Tenemos compañías del sector energético, aunque hemos cambiado el caballo. Estábamos en productoras, aunque aquí la mayoría ya se han puesto en precio. Pero dentro del sector, en la cadena de valor y los servicios a otras compañías, hay algunos que se han quedado atrás y pueden ser buenas oportunidades".