Dieter Brandau ha dedicado el inicio de su programa a lo que ha denominado "una de las tomaduras de pelo más sangrantes" del PSOE y Podemos: no haber hecho ningún avance legislativo en la lucha contra la ELA 400 días después de que el Congreso aprobase por unanimidad la conocida como Ley Ela, que desde entonces sigue bloqueada.

Como ha explicado el director de La noche de Dieter, "semana tras semana PSOE y Podemos han decidido ir prorrogando el plazo de enmiendas", algo que han hecho ya en 43 ocasiones: "43 prórrogas consecutivas" ha remarcado. Un retraso que el propio Patxi López ha reconocido que ni siquiera sabe a qué se debe.

En declaraciones al programa, el presidente del Consorcio Nacional de Entidades de ELA, Fernando Martín, ha lamentado que "ha habido personas han fallecido mientras que este proceso ha sido pospuesto y pospuesto sin decir ni que sí ni que no, más de 1.200 personas han fallecido con la esperanza de que llegase esta ley", lo que ha calificado de "una inhumanidad".

El especial ha contado con la participación del conocido presentado Frank Cuesta, que ha publicado recientemente vídeos y mensajes en redes sociales sobre la cuestión, prestando su voz y su imagen a las reivindicaciones de los enfermos de ELA y sus familiares. "Yo no gano nada con esto, no tengo nadie allegado que tenga ELA, pero te das cuenta de que hay gente que no se le está ayudando", ha dicho.

Cuesta ha narrado el calvario de enfermos y familiares, "ves el sufrimiento que tienen" no sólo por la propia enfermedad "sino porque el coste es grandísimo para una familia normal". El presentador ha tenido palabras muy duras para PSOE y Unidas Podemos: "Se ríen porque han puesto tuits a gente con ELA diciendo que iban a ayudarles, una mierda van a ayudar".

Ha criticado en concreto a Pablo Echenique, al que ha tildado de "cobarde" por no haber hecho nada por "estas personas que sufren". "Es criminal que nadie les ayude desde el Gobierno", ha dicho, lo que tendría que hacer la gente por la calle es tirarles lechugas y escupirles a la cara".