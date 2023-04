Amenazas y oportunidades para el liberalismo en 2023: el análisis definitivo

Dice Santiago Navajas que el liberalismo es un enfermo crónico, pero con una "mala salud de hierro". Quizás por eso, aunque siempre en minoría, resiste tan bien. No hay década (la nuestra tampoco es la excepción) en la que no se lo dé por muerto. Y al mismo tiempo, nunca le terminan de dar el golpe de gracia. Resiste y resurge no decimos que más fuerte, pero sí al menos con una cierta apariencia saludable.

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos hemos decidido hacerle un pequeño chequeo. Y, como hablamos de economía, que mejor que usar la más conocida de las pruebas de salud que esta disciplina nos ha dejado: el análisis DAFO. Eso sí, Nuria Richart y Domingo Soriano no estarán solos en esta empresa. En primer lugar, contarán con la promotora de la idea. Una amiga del programa, profesora universitaria y uno de los rostros más reconocibles del liberalismo español. María Blanco lleva ya tres décadas demostrando que la enseñanza y la difusión de estas ideas no tiene por qué ser aburrida; y que la claridad expositiva no está ligada a la superficialidad. Quién mejor para plantearse qué DEBILIDADES - AMENAZAS - FORTALEZAS - OPORTUNIDADES aquejan y sostienen a ese corpus al que agrupamos bajo el nombre de "liberalismo".

Pero no sólo Blanco estará presente en esta edición. Unas cuantas decenas de personas serán también testigos presenciales de su charla con Richart y Soriano. Por segunda vez en sus ya más de 100 programas, EPQSA sale a la calle. Bueno, en realidad deberíamos decir sale al Matadero: y no nos referimos a que vayan a meterse en un sitio peligroso ni en una reunión de marxistas en la que el debate ya esté decidido antes de empezar. Afortunadamente, lo de ir al Matadero, así con mayúsculas, es literal: porque es allí, en uno de los centros culturales emblemáticos de Madrid, donde se grabó este episodio. Students For Liberty España (SFL) celebraba hace unos días su convención nacional, un fin de semana en el que se reúnen estudiantes pertenecientes a los grupos que esta asociación tiene repartidos por todo el territorio. Y organizaron una serie de conferencias en las que a lo largo de tres días, se reunieron grandes pensadores liberales españoles. La inauguración corrió a cargo de Blanco, Richart y Soriano. Una charla divertida, esclarecedora y muy potente. ¿Nos rodean más amenazas u oportunidades? No sabríamos decirlo. Pero una cosa tenemos clara: estamos convencidos de que en el terreno intelectual, vamos ganando por goleada (aunque a veces viendo el Telediario no se note).