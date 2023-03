Santiago Navajas y las amenazas a la libertad: “Esto va a acabar mal”

Santiago Navajas es un "pesimista trágico". De esos que piensan que vale la pena luchar, incluso sabiendo que lo normal es que pierdas. Por eso, ahora que el filósofo andaluz presenta su último libro, Diez razones para ser liberal (Editorial Almuzara), hace un diagnóstico lúcido y preciso, pero también preocupante de la situación actual. Occidente, quizás acomodado por la confianza que da la prosperidad y el crecimiento económico, se está dejando ir. Ha dado por hecho que las libertades y la riqueza acumulada estarán ahí para siempre, que no hay que hacer nada para mantener lo ya obtenido. Y no es cierto. Llegó con mucho esfuerzo pero se puede evaporar de un día para otro.

Porque, además, los enemigos de la libertad y de la prosperidad nos rodean desde fuera y debilitan desde dentro. De Vladimir Putin a Xi Jinping, pasando por la izquierda iliberal-wokista-neomarxista, los peligros se cuentan por docenas. Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos , lanzamos un grito de rebeldía y una advertencia: si dejamos de creer y de luchar por aquello que nos trajo hasta aquí, lo perderemos. Y no sólo hablamos de derechos políticos, sino también de ese bienestar que damos por sentado.

Nuria Richart y Domingo Soriano se unen a Navajas en su denuncia de los totalitaristas duros y blandos, si es que se puede llamar así a quien quiere quitarnos nuestras libertades, pero poquito a poquito: "Siempre están conspirando por nuestro bien, pero en contra de nuestras intenciones". Con una advertencia clara: no podemos seguir obsesionados con la defensa únicamente económica de los principios liberales. Porque sí, es importante, pero hay mucho más que la renta per cápita o el debate impositivo. Como nos recuerda Navajas, "uno no arriesga su vida por un punto más o menos en el IRPF... sino por la emoción de la libertad".

Desde su puesto como profesor de Filosofía en un instituto, nos alerta sobre una tendencia muy peligrosa: la pérdida de nuestra capacidad para trabajar ahora con el objetivo de recoger los frutos en el futuro. Los economistas hablaríamos de "preferencia temporal", esa idea que hizo tan grande a Europa: de los constructores de las catedrales a los primeros mercaderes que se lanzaron al mar en un pequeño barco... todos ellos tenían la mirada puesta en el mañana y en dejar algo tras de sí. En nuestros días, es demasiado habitual el aquí y ahora; sólo parece importar lo que se obtiene de forma sencilla y sin esfuerzo. Por eso, Navajas señala que "lo mejor que podemos enseñar a los jóvenes es a ser capaces de sacrificarse hoy para obtener más mañana".

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Kings of Leon

"Happy alone" "Red morning light" "Sex on fire" "Waste a moment"

