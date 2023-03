Estrenos en plataformas

La balada de la mala suerte – Movistar Plus+

Moteles, sueños rotos y muchas malas decisiones se reúnen en un drama con tintes de 'thriller' (con un final cargado de violencia) que muestra a dos perdedores para los que la vida hace tiempo que perdió el sentido. Sin embargo, incluso para ellos, las segundas oportunidades siempre existen. Jesse es un músico fracasado que se encuentra en una encrucijada existencial cuando las malas decisiones lo alcanzan durante una reunión inesperada con Carla un viejo amor.

La trama supone la adaptación de la canción country Just Like Old Times (Como en los viejos tiempos) del cantante estadounidense Todd Snider, un single que habla sobre volver a empezar y sobre las oportunidades perdidas. La película cuenta en su reparto con intérpretes como Michael Dorman (La vida secreta de nosotros), Sophia Bush (One Tree Hill), Dermot Mulroney (La boda de mi mejor amigo), y el nominado al Óscar por El tren del infierno Eric Roberts.

Adicción perfecta – Prime Video

Sienna Lane (Castille Landon) tiene la vida que siempre soñó cuando era pequeña: tiene una casa maravillosa en la que vive con su novio fantástico al que ama. Además, tiene un programa maravilloso como entrenadora de boxeo, a pesar de ser un mundo completamente masculino. Todo cambia cuando Sienna Lane descubre que su novio Jax, el actual campeón de MMA, le está engañando con su hermana. Elle dice hacerle a Jax el mismo daño que le han hecho a ella, por ello, decide liarse con el eterno rival de Jax.

El vuelo de los ladrones – Netflix

Una azafata y su novio deben robar un cargamento de diamantes para saldar una vieja deuda. Pero su plan se complica cuando secuestran el avión en el que viajan.

Furies – Netflix

Precuela de Furie (2019). Una mujer misteriosa entrena a un trío de chicas para vengarse de una banda criminal que abusa de las mujeres. Las tres damas guerreras arriesgan todo para desafiar a este imperio corrupto, antes de finalmente descubrir que su causa no es lo que creían que era.

¿Y nuestra humana? – Netflix

Esta es una épica comedia de aventuras interactiva sobre dos mascotas que un buen día se levantan y descubren que todos los humanos han desaparecido de la faz de la Tierra. Desesperados por encontrar a su dueña, el gato Pud y la perrita Ham salen a explorar el mundo por primera vez y emprenden un viaje muy loco por el universo.

En sus aventuras, el felino gruñón y la perrita supermotivada descubren mundos y seres extrañísimos y un caos generalizado. Pronto comprenden que cada decisión que toman tiene consecuencias tremendas y que la búsqueda de su querida ama es una caja de sorpresas.