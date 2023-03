Estrenos en cines

Creed III

Adonis Creed ya ha llegado a la cima de su carrera y no tiene nada más que demostrar en el mundo del boxeo. Convertido en un ídolo de este boxeo pasa sus días rodeado de su familia y seres queridos. Sin embargo, todo cambiará cuando regrese un fantasma de su infancia. Su amigo de juventud, Damian, acaba de salir de la cárcel y desea demostrar todo lo que ha aprendido de boxeo estos años. Por ello, querrá enfrentarse en el cuadrilátero con su antiguo amigo. Adonis Creed tendrá que enfrentarse a este adversario, que no solo quiere quitarle su título de boxeador, sino que desea acabar con él.

El hijo

La vida del joven de diecisiete años, Nicholas (Zen McGrath), no es nada sencilla ni fácil, ya que falta continuamente a la escuela, tiene numerosos pensamientos destructivos y no tiene apenas amigos. Esto no fue siempre así, Nicholas era un chico despreocupado que siempre estaba riendo. Su madre Kate (Laura Dern) al ver la deriva que está tomando su vida decide enviarle a vivir junto a su Peter (Hugh Jackman), a pesar de que el acaba de ser padre de nuevo junto a su nueva esposa Beth (Vanessa Kirby) y de que no para de trabajar. Cuando comiencen a vivir juntos, la convivencia padre e hijo no acabará de funcionar porque Peter es incapaz de entender que está sucediendo dentro de la mente de su hijo.

Saint Omer, el pueblo contra Laurence Coly

Rama es una novelista que asiste al juicio de Laurence Coly en el Tribunal Penal de Saint-Omer acusada de haber matado a su hija de 15 meses para usar su historia para escribir una adaptación moderna del antiguo mito de Medea, pero las cosas no salen como se esperaba.

To Leslie

Inspirada en hechos reales. Una madre soltera del oeste de Texas gana la lotería y la despilfarra igual de rápido, dejando atrás un mundo de penurias. Años después, con su crédito agotado y sin un lugar adonde ir, lucha por reconstruir su vida y encontrar la redención.

Detective Knight: Última misión

Al detective James Knight (Bruce Willis) le ha tocado estar de guarida en la festividad del Día de la Independencia de Estados Unidos. Lo que comienza como una jornada de trabajo tranquila, pronto comenzará a complicarse. Comenzará entonces una carrera contra el tiempo para intentar evitar que una ambulancia, conducida por un criminal, ponga en peligro a todos los habitantes de la ciudad. El criminal va disfrazado de policía, con arma incluida, y tiene como objetivo alcanzar un banco que está muy cerca de la casa del propio Knight.

La inspiración. El gran Pirandello

La vida del escritor Pirandello transcurre tranquila en el año 1921, después de duros años de trabajo incesante, se encuentra en el mejor momento de su capacidad artística. Además, se encuentra reflexionando ampliamente sobre el camino que esta tomando el teatro. Cuando vuelve a su querida Sicilia se encuentra con una incesante necesidad de relatar lo que está sucediendo frente a sus maduros ojos. Comienza entonces a escribir la que será una de sus mejores obras Seis personajes en busca de un autor.

King, mi pequeño rey

La vida del protagonista de la película King, mi pequeño rey no tiene una vida nada sencilla, ya que es un pequeño león que ha sido arrebatado de las manos de sus padres. Ahora se encuentra perdido después de poder huir de los traficantes. Cuando corre por el aeropuerto se encuentra con Ines y Alex, dos hermanos de doce y quince años respectivamente. Estos dos jóvenes deciden llevar a King de nuevo a su hogar en el continente africano y harán todo lo que sea necesario para que el pequeño cachorro logre sus sueños.

Canta con una chispa de armonía

A la escuela Keibu ha llegado una nueva alumna, Shion Ashimori, que deja a todo el mundo asombrado. Es guapa, hermosa y muy misteriosa, lo que la hace extremadamente popular.

Sin embargo, ella guarda un enorme secreto, no es una chica como las demás, en realidad es una IA en fase de pruebas.

La misión de esta robot es hacerse amiga de la chica más solitaria del instituto, Satomi Amano. Su mentalidad de IA la hará pensar que la mejor manera de mejorar la vida de Amano será cantarle en mitad de la clase, lo que hará que todos se metan en un lio.