¿Cuáles son los sectores defensivos? En el mundo de la inversión hay pocas cosas seguras. Pero, en unos pocos casos, sí se puede decir que pisamos por un terreno algo más firme. Sin un 100% de certidumbre, porque eso es imposible, pero sí con la capacidad para anticipar algo más las cifras y la evolución del negocio. Y ahí, en esos sectores que más o menos permanecen estables en casi todas las coyunturas, es donde miran algunos analistas para dotar a sus carteras de cierto equilibrio.

Normalmente asociamos esos términos "sector defensivo" con la industria farmacéutica, el gran consumo de productos de primera necesidad o los servicios públicos. Ya sea crisis o estemos en el momento expansivo del ciclo, lo normal es que el consumo en estas empresas se mantenga relativamente estable. No dejamos de comprar medicamentos o galletas porque estemos en crisis; y el Estado que te garantiza una concesión en una autovía seguirá pagando incluso en recesión.

Para ayudarnos a entender este tipo de inversión, esta semana nos acompaña Vicente Martín Brogeras, del equipo de análisis de Cobas AM.

"Hubo un momento tras la pandemia en la que varias farmacéuticas se aprovecharon de la situación porque fueron capaces de desarrollar un producto y venderlo. Tuvieron grandes beneficios, pero tras la pandemia, tienes que normalizar el beneficio y obtener los resultados a lo largo de un ciclo". Y esto que explicaba Martín Brogeras es la razón de que ahora estén más castigadas en Bolsa.

Las tendencias que observa Cobas en su apuesta por las farmacéuticas es que "hay una serie de tendencias muy importante: crecimiento de la población, crecimiento económico, envejecimiento de la población, etc.... Por todo esto, estamos ante un sector defensivo. Y hay algunas muy baratas, con beneficios de 5,5 veces respecto de su actual precio", observa Martín Brogeras.

Entre las compañías que observan con interés, destacan:

Grifols: Cuenta el miembro del equipo de inversión de Cobas AM, que Grifols estuvo durante 2017 y 18 haciendo adquisiciones, sobre todo en los centros de plasma. "Y subió algo más la deuda de lo que debía. El problema es que con la pandemia la gente deja de donar plasma. Los costes los tienes (porque los centros siguen abiertos y también las plantas de producción) pero no los ingresos. Tu Ebitda se deprime. Y, además, hacen una nueva adquisición de una compañía alemana". Esto hizo que la empresa pasara de tener un balance justo a uno complicado. Ahor2a las dudas son: ¿Va a haber ampliación de capital sí o no? ¿Desinversión de activos? También está el tema de la recuperación del negocio de plasma. Viendo el riesgo/recompensa, nos parece que lo negativo ya está en precio", advertía.

La otra compañía es Fresenius: "Hospitales como Quirón en España son de la propiedad de Fresenius". Además, "son líderes mundiales en diálisis, en equipos médicos y tecnología de transfusión". Otra gran oportunidad que han encontrado en este sector.