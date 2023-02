Estrenos en plataformas

Una lección criminal – Filmin

Adaptación de la novela Shikei ni Itaru Yamai de Riu Kushiki. Un thriller de gran éxito en Japón que reflexiona sobre la naturaleza humana y el origen del mal. Masaya Kakei es un estudiante universitario, pero asiste a una facultad que no le satisface. Sus días son generalmente sombríos. Un día, recibe una carta del asesino en serie Yamato Haimura, quien fue condenado por ocho asesinatos y recibió la pena de muerte. Cuando Yamato cometía sus asesinatos, dirigía una panadería. En ese momento, Masaya era estudiante de secundaria y cliente de su panadería. Según la carta, Yamato confesó haber cometido los asesinatos, pero insiste en que no cometió el último asesinato. Masaya comienza a investigar el último caso de asesinato que involucra a Yamato.

Tu casa o la mía – Netflix

Debbie (Reese Witherspoon) y Peter (Ashton Kutcher), los protagonistas de la película Tu casa o la mía son mejores amigos desde hace varios años a pesar de ser muy distintos entre ellos. Ella vive feliz dentro de la rutina que tiene con su hijo en los soleados Los Ángeles, mientras que Peter vive una vida en constante cambio en la ruidosa Nueva York. Sin embargo, ninguno de los dos acaba de ser feliz, por ello, deciden intercambiar sus casas y sus vidas durante una semana para averiguar si desean otras cosas en su existencia. Esta semana cambiará sus vidas para siempre.

Donnybrook. Quien quede en pie – Netflix

El Donnybrook es un torneo de tres días celebrado en una parcela al sur de Indiana en el que compiten veinte luchadores en un anillo de alambre. Solo un hombre debe quedar en pie mientras que los espectadores borrachos apuestan por los combatientes.

Jarhead es un luchador de Kentucky que haría cualquier cosa por alimentar a sus hijos, mientras que Chainsaw Angus es un maestro de lucha invicto que no está interesado en seguir peleando. Los dos irán en busca del famoso torneo con la esperanza de encontrar una solución a sus vidas.

Tim Sutton dirige esta adaptación de la novela homónima escrita por Frank Bill.



10 días de un buen hombre – Netflix

Sadık (Nejat Isler) es un hombre de gran entereza y fuerza vital, además, siempre ha estado muy comprometido con ayudar a los demás, por ello, se hizo comenzó a trabajar de abogado. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió convertirse en un investigador privado en un pequeño pueblo de Turquía. Allí trata de buscar justicia dentro de un mundo repleto de mafiosos, traficantes de personas y asesinos. Cuando le llega un caso sobre varias personas desaparecidas, se cruzarán en su camino cuatro mujeres muy diferentes. Todas ellas tienen muchos problemas que él intentará resolver.

Aqua Teen para siempre: Plantasma – HBO Max

Regresan los sinvergüenzas más macarras, los Aqua Teens. Se unirán de nuevo a su vecino Carl para luchar contra el señor corporativo conocido como Amazin. Además, tendrá que enfrentarse a un magnate de la tecnología y a su científico de confianza.

Querido David – Netflix

Laras es la típica estudiante sobresaliente que, sin embargo, guarda un secreto sorprendente: escribe un blog de fantasías eróticas sobre David, su amor secreto y compañero de clase. Querido David es una película sobre el paso a la madurez del director Lucky Kuswandi, un filme que va más allá del amor adolescente y la lujuria para encontrar lo que todos buscamos: la aceptación de uno mismo.



Somebody I Used to Know – Prime Video

La protagonista no es nada feliz, pero intenta ocultarse a sí misma volcándose en su trabajo, esto le ha hecho convertirse en una adicta al empleo. Poco a poco ha ido alejándose de todo el mundo por esto. Sin embargo, acaba de regresar a su ciudad natal y recuerda a su exnovio de juventud Sean, esto le hará replantearse si se ha equivocado y ha desperdiciado su vida. Estas reflexiones se profundizarán más cuando conozca a Cassidy, una chica que le recuerda a como era ella en su juventud.

Dentro del Chelsea Hotel – Filmin

Martin Scorsese produce este documental sobre los fantasmas del pasado y las perspectivas de futuro de uno de los lugares más emblemáticos de Manhattan, el Hotel Chelsea, que ha sido residencia de algunas de las celebridades más relevantes del siglo XX (Patti Smith, Mark Twain, Stanley Kubrick, Janis Joplin o Leonard Cohen). El final de una larga renovación del legendario Hotel Chelsea se anhela pero también se teme por parte de los artistas que aún viven allí. La película nos permite acceder a sus apartamentos y entrelaza el pasado con el presente.