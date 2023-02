¿Hay algo 'peor' que ser un falso autónomo? Ser autónomo

En el terreno económico, parece haber pocos crímenes más terribles que el de los falsos autónomos. No por su culpa, nos aseguran los medios que lo denuncian, sino por las malvadas empresas que les obligan a darse de alta en el régimen de autónomos para eludir las obligaciones propias de un empleador: desde el pago a la Seguridad Social a las posibles indemnizaciones por despido.

Lo primero que uno debería preguntarse es por qué tantas compañías recurren a este truco. A lo mejor tiene que ver con los altísimos costes laborales o la rigidez de la legislación. Pero incluso sin entrar en ese debate, queda la segunda pregunta: ¿tan horrible es ser autónomo que el hecho de que tu empresa te pague vía factura en vez de vía nómina es un crimen que hay que perseguir? Pues eso parece.

Y en este punto del debate es lógico que surja una pregunta evidente: ¿y qué pasa con los autónomos de verdad? Los que incluso lo son voluntariamente. Los que han pedido serlo. Los que han llegado a dejar un trabajo por cuenta ajena para establecerse por su cuenta. ¿Qué tipo de locura aqueja a estos trabajadores? ¿Cómo han podido preferir la incertidumbre del mañana, las peleas con Hacienda, la duda sobre si tal cliente pagará o no... frente a la calidez del sueldo que llega cada día 31 a tu cuenta corriente?

Pues los hay. Y aseguran que no están locos. De hecho, esta semana, Domingo Soriano y Nuria Richart dedican este episodio de Economía Para Quedarte Sin Amigos a los autónomos. No para dar pena, sino para animar a más trabajadores a dar ese paso. Sí, defendemos que se está mejor en la intemperie del que busca nuevos clientes que en la tranquilidad del que sigue órdenes de su jefe. Probablemente no es una situación para todos... pero Soriano y Richart sí creen que es mejor de lo que piensan la mayoría de los empleados que sienten vértigo a la hora de dar ese paso. Un miedo que es lógico, pero que también merece la pena superar. Como dice uno de nuestros autores de cabecera, Nassim Nicholas Taleb: "Las tres adicciones más perjudiciales para el ser humano son la heroína, los carbohidratos y un sueldo mensual".

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es uno de los más grandes, Leonard Cohen. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Hallelujah"

"Suzanne"

"The future"

"You want it darker"