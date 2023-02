Estrenos en cines

Almas en pena de Inisherin

Pádraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson) son amigos desde hace muchos años. Ambos viven en una isla de la costa del oeste de Irlanda hasta que Colm decide cortar su amistad de repente. Pádraic no entiende nada de lo que ha sucedido. ¿Ha hecho algo para molestar a su amigos? Intentará averiguar que ha sucedido con la ayuda de su hermana Siobhán y de Dominic, un joven algo problemático. Pero, Colm le dará negativas e intentara no volver a tener relación, a pesar de los esfuerzos de Páfraic. Película de Martin McDonagh.

Llaman a la puerta

Eric (Ben Aldrige) y Andrew (Jonathan Groff) son una pareja perfecta y feliz que vive junto a su pequeña hija llamada Wen (Kristen Cui). La familia ha decidido pasar las vacaciones en una cabaña aislada en medio de la naturaleza. Una vez allí, Wen conoce a Leonard. Todo se complicará cuando en la cabaña aparezcan cuatro extraños armados (Dave Bautista, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird y Abby Quinn), quienes les obligarán a tomar una terrible decisión. Según ellos, tiene que cumplir una misteriosa visión que les indica que hay que sacrificar a alguien de los habitantes de la cabaña para salvar el mundo. ¿Podrán tomar Eric y Andrew está terrible decisión?

Rabiye Kurnaz contra George W. Bush

La protagonista es una entregada y cariñosa ama de casa y madre de Bremen. Su vida es tranquila en Estados Unidos hasta que detienen a su hijo y lo llevan a Guantánamo. Rabiye Kurnaz desesperada acudirá a la policía y a las autoridades para denunciar su casa, pero nadie le hará caso. Comenzará entonces una larga batalla para la liberación de su hijo que la llevará a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington. Tendrá como mayor aliado al abogado de derechos humanos Bernhard Docke en su lucha por recuperar a su hijo.

Astérix y Obélix: El Reino Medio

Asterix y Obelix viven tranquilos en la Galia después de su última misión, pero esta paz se ve alterada muy pronto. En el año 50 A.C. en China hay problemas, su emperatriz ha sido traicionada por un príncipe. Sin embargo, su hija, la princesa Fu Yi ha conseguido escapar gracias a la ayuda de Graindemaïs, el mercader fenicio, y llega hasta el pequeño pueblo de los valientes guerreros ya que ha oído hablar de su increíble fuerza. Los dos galos no duraran en ayudarla a liberar a su madre y a su país. A esto se suma que César ha puesto los ojos en China y quiere conquistar el imperio.

La amiga de mi amiga

Película que arranca cuando Zaida, después de una ruptura, vuelve a la ciudad donde vivía antes. Entonces retoma su amistad con una amiga a la que tenía descuidada. Ambas tienen treinta años pero viven como cuando tenían veinte, aunque ya no tienen edad para detrminados comportamientos. Ambas están enamoradas del amor pero, en su búsqueda, se destrozan una a otras, saltando de pareja en pareja, de relación en relación.

Los hijos de otros

La protagonista de Los hijos de otros no duda de su vida, le parece completamente maravillosa. Tiene cuarenta años, una edad que no le molesta y en la que disfruta de no tener hijos, de sus alumnos en el colegio, de sus amistades, de sus exnovios y de sus clases de guitarra. Sin embargo, se comienza a enamorar de Ali quien tiene una hija de cuatro años, con la que comienza a vincularse enormemente y a tratarla como si fuera su propia prole. El problema es que amar a los hijos de otras personas puede acabar mal.

Tengo sueños eléctricos

Eva no aguanta el hecho de que su madre quiera reformar la casa y deshacerse del gato, que, desorientado desde el divorcio de sus padres, se orina en todas partes. Quiere marcharse y vivir con su padre, que está viviendo una segunda adolescencia. Eva lo sigue mientras intenta reconectar con su deseo de convertirse en artista y de volver a encontrar el amor. Pero, como alguien que cruza un océano de adultos sin saber nadar, Eva también descubrirá la rabia que la carcome, y que sin saberlo, ha heredado de él.