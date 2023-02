La Ley Sánchez-Montero. Cronología del escándalo Sí es Sí

Lo que van a leer a continuación es la cronología que el equipo de La Noche de Es Radio ha elaborado de todo lo sucedido desde que el 8 de febrero del año 2020 el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos decidió empezar a poner en marcha un nueva ley de libertad sexual a la que bautizaron como la Ley del Sólo sí es sí.

Todo comenzó el 8 de febrero de 2020. Ese día, en el retiro que hace el Gobierno en el Coto Nacional Quintos de Mora, la ministra de Igualdad, Irene Montero, entrega a Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia y hoy nombrado por el PSOE magistrado del Constitucional, el anteproyecto de la ley de libertad sexual, más conocida como la ley del ‘sólo sí es sí’. Justicia se compromete a estudiarlo "de forma sosegada".

20 de febrero de 2020, Campo y Montero se reúnen para pulir el texto. Las discrepancias entre varios ministros socialistas y los ministros de Unidas Podemos fracturan el gobierno de coalición.

3 de marzo de 2020. Finalmente, tras las enmiendas presentadas por Justicia y por el equipo coordinado por Carmen Calvo, se aprueba el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros.

Desde el ala socialista del Gobierno filtran a la Cadena SER todas las correcciones hechas al borrador presentado por Igualdad. Textualmente, la SER habla de "tormenta de objecciones" desde los Ministerios socialistas. Las críticas, según la emisora de Prisa, se resumen en que el borrador repartido por Irene Monteroera más político que legislativo, rebaja las penas, copia artículos de leyes vigentes, tiene errores legales y hasta se inventa palabras.

A partir de ahí comienza un cruce de declaraciones entre los ministros. Juan Carlos Campo intenta apaciguar los ánimos y justifica de esta forma sus correcciones al proyecto del Ministerio de Igualdad. Sin embargo, desde Unidas Podemos arremeten con dureza con el entonces ministro de Justicia. El exvicepresidente, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, acusan a Campo de machismo.

Pablo Iglesias: En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado.

Irene Montero: Siempre las leyes feministas han tenido un especial cuestionamiento, una especial lupa.

El anteproyecto nace ya con fuertes discrepancias dentro de la propia coalición. Y también fuera. Los expertos jurídicos discrepan de puntos clave del proyecto de ley. Eso sí, tanto Justicia como Igualdad coinciden en que su gobierno es un gobierno feminista.

Juan Carlos Campo: Lo verdaderamente importante es que seamos un Gobierno feminista.

Irene Montero: Esta ley no divide, al contrario, es una ley pionera que nos va a volver a situar a nivel mundial como uno de los referentes en trabajo feminista, en impulsar leyes feministas y tiene consenso del conjunto del Gobierno, que es un Gobierno feminista.

Y por si quedaban dudas, el ministro de Justicia asegura que la ley del sí es sí esta perfecta y ya es de todo el Gobierno.

5 de marzo de 2020. Irene Montero dice en RNE que lo importante de su ley no son las penas a los agresores.

La clave en el cambio del Código Penal no tiene tanto que ver con el rango de las penas, dónde hay diferentes cambios: hay penas que suben y penas que cambian. La clave del cambio en el Código Penal es que ya no es necesario probar que ha habido violencia o intimidación, que el eje del Código Penal ya no es la prueba del sometimiento a la víctima sino el consentimiento de la mujer para participar en un acto sexual.

Una vez aprobado el primer borrador de la ley de libertad sexual, pasan los meses y a finales de ese año 2020 se presenta un segundo borrador con algunas modificaciones. En el mes de febrero de 2021, el CGPJ, envía un informe de 150 páginas en el que advierte a Igualdad de que la aprobación de su ley provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas conforme a la regulación anterior. Concretamente alerta de esta circunstancia en el punto 241 de dicho informe. El Gobierno hace caso omiso a las advertencias del CGPJ y, dieciséis meses después del primer borrador, finalmente el Consejo de Ministros aprueba la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del ‘sólo sí es sí’.

6 de julio de 2021. En la rueda de prensa en Moncloa, sorprendentemente, no es la ministra de Igualdad, Irene Montero, la que salió a presentar su ley, como es costumbre. El Gobierno la relega por otra Montero, en este caso María Jesús, que por entonces era la portavoz del Gobierno. María Jesús Montero se esforzó en remarcar que la Ley era de varios ministerios y no sólo de Igualdad.

Quería trasladarles la importancia de una de las leyes que hemos aprobado en el día de hoy, ni más ni menos que el Anteproyecto en segunda vuelta de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Una ley que está impulsado por varios ministerios: Igualdad, Justicia, Interior, Política Territorial y Derechos Sociales.

María Jesús Montero también dejó claro que todos se sentían muy orgullosos de la ley que estaban presentando.

Una ley pionera, necesaria. Una ley de la que todas y todos nos sentimos extraordinariamente orgullosos.

El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también se felicitó en su cuenta de Twitter por la aprobación de esta ley:

Hoy es otro día de celebración, especialmente, para mujeres, niñas y niños que son las principales víctimas de todas las formas de violencia sexual. ¡Enhorabuena a todos los que la hemos hecho posible y a seguir avanzando!". Y añadió: "La ley no opta por la exacerbación punitiva ni por la rebaja de penas.

La misma afirmación que hizo aquel 6 de julio de 2021, María Jesús Montero.

Aunque se agrupan en un mismo delito las conductas tipificadas previamente a esta reforma como abuso y como agresión sexual, esta nueva configuración no va a suponer, de forma sustancial, rebajas o incrementos de las penas previstas actualmente para estos delitos.

.Aquel 6 de julio de 2021, NIUS, la agencia de noticias de Telecinco, tituló su crónica así: "Sorpresa por la ausencia de Irene Montero en la rueda de prensa en la que se presenta "su" ley". El hecho de que en el anuncio de comparecencia no apareciera el nombre de Irene Montero provocó que entre la prensa corriera el rumor de que la ley no se había aprobado, pero sí se había aprobado. Sólo que el Gobierno había decidido que la presentara la portavoz. En la noticia de la agencia Nius se añadía lo siguiente:

Sobre la ausencia de Irene Montero en la rueda posterior, desde el Ministerio de Igualdad se han remitido a la Secretaría de Estado de Comunicación, como responsable de explicar los motivos.

Desde la Secretaría de Comunicación se trató de restar importancia a la ausencia y se recordó, textualmente, que quien aprobaba la ley era Gobierno, que actúa en el Consejo de Ministros de manera colegiada. Después de que Moncloa decidiera que Irene Montero no saliera en rueda de prensa ante los periodistas, la ministra de Igualdad se tuvo que conformar con subir un vídeo en las redes sociales.

Hoy es uno de esos días en los que la política está a la altura de las demandas de la sociedad y, en concreto, las demandas feministas, de las mujeres de nuestro país. Acabamos de aprobar en el consejo de ministros el proyecto de ley de Libertad Sexual, que será muy pronto debatido en el Congreso. El objetivo es claro: que ninguna mujer se sienta sola. Con esta ley establecemos los mecanismos necesarios para el acompañamiento y para la reparación del daño causado. Gracias de verdad a todas las mujeres que habéis luchado para que esta ley sea una realidad. Esta ley es vuestra, sólo sí es sí

Una vez que la norma tiene ya la luz verde en el Consejo de Ministros, vuelven a pasar los meses y los meses hasta que, el 26 de mayo del 2022, se aprueba por primera vez en el Congreso de los Diputados. Lo hace con los únicos votos en contra del Partido Popular y de Vox, y la abstención de la CUP.

19 de julio de 2022. La ley llega al Senado. El PP apoya inesperadamente una enmienda de Junts, el partido de Puigdemont, y se produce un giro de los acontecimientos. Otros grupos como ERC, Ciudadanos, Más Madrid o Coalición Canaria, también se suman a la enmienda. Eso provoca que la ley del ‘sólo sí es sí’ tenga que volver al Congreso.

En la web oficial del PSOE, cuelgan una noticia, acompañada de la foto de los tres socialistas ponentes del proyecto de ley, Elena Diego, Donelia Roldán y Txema Oleaga, celebrando la aprobación de la norma.

Donelia Roldán:

Una ley que la sociedad lleva reclamando mucho tiempo. Una ley que, esperemos, venga a subsanar una de las grandes miserias del ser humano: la violencia contra las mujeres

Elena Diego:

Señorías de Vox, la violencia de género en los menores está muy relacionada con su discurso machista basado en la desigualdad entre hombres y mujeres. Tengan mucho cuidado, están haciendo mucho daño con su discurso. Llegan de forma fácil a los menores, lo saben y lo hacen

Tema Oleaga:

Señorías del Partido Popular, deberían hacer una reflexión muy seria: ¿por qué se oponen sistemáticamente a todas las leyes que van buscando el avance en los derechos de las mujeres?

En esa misma fecha (julio de 2022), la senadora por Navarra, ex de Ciudadanos, Ruth Goñi, ya advierte al Gobierno de las consecuencias que podría acarrear la ley.

Desaparece la tipificación como abuso sexual de las conductas menos graves y todo comportamiento será agresión sexual. La intención es que así las horquillas de las penas abarque las penas más leves, pero la realidad es que cuanto más leve sea el delito, mayor va a ser la pena; y cuanto más grave sea el delito, más va a bajar la pena



25 de agosto de 2022. La ley vuelve a llegar al Congreso de los Diputados. La Cámara Baja da el visto bueno definitivo a la norma con 205 votos a favor. 141 en contra, del PP y Vox y 3 abstenciones de la CUP. Desde la tribuna, Irene Montero agradece a todos los partidos que han apoyado la ley su voto favorable.

A Pilar, de ERC; a Abel, de Bildu; a Joseba, del PNV; a Pilar, de Junts; a Sara, de Ciudadanos; a Inés, de Más País; Compromís, BNG, Coalición Canaria… Muchas gracias por el debate honesto, por el debate riguroso y por la capacidad de construir consensos.

7 de octubre de 2022. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual entra en vigor, más de dos años y medio después de la aprobación del primer borrador. En los días posteriores los expertos advierten de las posibles consecuencias de la norma y de las rebajas de condenas a violadores y agresores sexuales que se pueden producir.

2 de noviembre de 2022. La ministra de Igualdad niega en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que se vaya a producir ninguna reducción de penas. Dice que eso es propaganda machista.

Como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista, y para poner en cuestión los avances feministas, y para hacer dudar a las mujeres, pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas y no se va a conocer. Es propaganda machista



No pasan ni dos semanas de estas declaraciones y empezamos a conocer los primeros casos de reducción de condenas a violadores y agresores sexuales.

15 de noviembre de 2022. La Agencia EFE publica datos de cuatro autos que reducen las penas de condenados por delitos sexuales. Entre ellos, un hombre que abusó sexualmente de la hija menor de su pareja, un hombre que abusó de su sobrina de cuatro años, y un profesor que abusó de cuatro alumnos menores. Ese mismo día, RTVE informa de que las rebajas de penas pueden ser ya dieciocho. Desde el Gobierno responden a estas rebajas, Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad.

Victoria Rossel: "No es un problema de la ley, los ejemplos están claros y hay miles. Es un problema de interpretación voluntarista judicial en contra de los avances del feminismo. Y esto ya lo han detectado los organismos internacionales"

Angela Rodríguez Pam: "Aquí lo importante es decir que el Ministerio de Igualdad lo ha hecho mal. De todo lo que está pasando, de que un juez haga una interpretación machista del Código Penal, de que haya una mujer que va a ser revictimizada, de que haya un agresor que se le pueda rebajar la pena, lo más importante que tiene que decir el PP y Vox es que el Ministerio de Igualdad lo ha hecho mal. Es un argumento hasta cutre. El problema es de interpretación del Código Penal"

El día en el que se empiezan a conocer las primeras rebajas de condenas a violadores hay consejo de ministros. Los periodistas aprovechan para preguntarle a la ministra portavoz por este asunto. Isabel Rodríguez responde con evasivas.

Desconozco el pronunciamiento judicial al que se refiere. Sí tenemos claro cuál es el compromiso del Gobierno en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y en combatir la violencia que se ejerce sobre las mujeres. No puedo pronunciarme en torno al contenido de ese fallo porque lo desconozco. Para hablar con rigor debería conocer esos pronunciamientos. No he tenido oportunidad de leerlos, pero sí reiterar el compromiso de este Gobierno con los avances en igualdad.

Pero horas más tarde, la que sí se pronuncia con claridad es la ministra de Hacienda y número dos del PSOE. Un periodista le pregunta a María Jesús Montero si cree que la ley necesita algún cambio y Montero es la primera miembro del Gobierno que se abre a modificar el texto legal.

Creo que después de algunas sentencias que se han dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión. Estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal porque, evidentemente, no era el objetivo de la ley el que se pudieran rebajar las penas con motivo de abuso a menores, todo lo contrario. Por tanto, habría que estudiar las sentencias y el propio texto legal.

Patxi López va un paso más allá, y sin tener en cuenta el principio de irretroactividad de la ley, responde en La Sexta.

Periodista: Imagínese que es usted la víctima de alguna de esas violaciones y ve como, por ejemplo, sale el reo a la calle porque, poniendo en vigor la ley del sí es sí, rebajan tanto la pena…

Imagínese que es usted la víctima de alguna de esas violaciones y ve como, por ejemplo, sale el reo a la calle porque, poniendo en vigor la ley del sí es sí, rebajan tanto la pena… Patxi López: Vale, pues intentaremos arreglarlo para que esto no pase. Estudiemos por qué ha pasado, solucionémoslo para que no vuelva a pasar y lo mismo que se ha aplicado con carácter retroactivo, apliquemos con carácter retroactivo esto para que esa persona que pueda salir a la calle, pues vuelva a la cárcel.

16 de noviembre de 2022. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronuncia por primera vez. Y después de que algunos ministros y portavoces socialistas se hayan abierto a modificar la norma, Pedro Sánchez zanja el debate y acaba con las críticas internas con este elogio a la ley del Sí es Sí.

La voluntad del Poder Ejecutivo y la voluntad del Poder Legislativo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Esta es la voluntad y la intención, y yo creo que, además, es una gran conquista del movimiento feminista de este país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ahora corresponde a los tribunales, a la Fiscalía el unificar esa doctrina para extraer conclusiones.

Estas declaraciones de Pedro Sánchez le sirven al exvicepresidente, Pablo Iglesias, para reforzar su defensa de la ley del Ministerio de Igualdad y atacar a los jueces.

Como sectores del PSOE, que parece que llevan fatal que el Ministerio de Igualdad lo encabece Podemos, han dejado entrever, generando muchísimos titulares en buena parte de la prensa progre, que se podía cambiar la ley. Hoy, el presidente del Gobierno confirma que no, que es una ley que sale del consejo de ministros como todas las leyes. Pero ya tenemos a toda la derecha mediática apoyando a jueces machistas que entienden que situaciones como estas no son una violación, y una parte del PSOE haciendo el juego a esa ultraderecha.

Mientras tanto, desde la oposición, tanto PP como Vox, exigen la dimisión de Irene Montero. Pero no sólo desde el ámbito político demandan responsabilidades. Tres de las asociaciones judiciales de este país, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Francisco de Vitoria, también piden la dimisión de Irene Montero.

21 de noviembre de 2022. Se pronuncia la Fiscalía General del Estado. En un decreto, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno en sustitución de Dolores Delgado ordena a los fiscales que no se bajen las condenas porque haya bajado el mínimo que se puede imponer por el delito. Eso supone que sólo se revisen condenas elevadas que con la nueva ley ya no sería posible imponer. El atajo no surte efecto para frenar el goteo.

22 de noviembre de 2022. Sólo un día después, la Audiencia de Zaragoza acuerda aplicar a las revisiones de condena por la ley del ‘solo sí es sí’ un criterio contrario al de la Fiscalía: sí revisarán las condenas en aquellos casos en los que la sentencia firme impuso la pena mínima y esa mínima ha bajado con la reforma legal. Hasta la fecha son ya al menos doce las condenas que se han rebajado a delincuentes sexuales y cinco las excarcelaciones.

Entra en escena la ministra de Justicia. Pilar Llop evita aclarar si fue su ministerio el que estableció las horquillas de penas, como había denunciado Podemos.

Mire, yo en esto tengo que ser sincera: yo no estaba en el consejo de ministros. Pero, es evidente que comparto que se trata de una buena ley pero, al suponer un cambio de modelo tan grande, eso también ha supuesto que la horquilla penológica ha variado.

23 de noviembre. El presidente del Gobierno defiende tanto la ley como a los jueces, pero no a Irene Montero. Son ya al menos 17 los delincuentes sexuales beneficiados.

Es evidente que estamos ante una nueva ley que necesita asentarse, que necesita saber exactamente cuál es la unificación doctrinal que se produce por parte del Tribunal Supremo y, por tanto, yo creo que estamos yendo en el camino correcto. Lo único que les puedo decir es que me siento orgulloso de la ley, que me siento plenamente confiado en el trabajo de los fiscales y de los jueces en nuestro país.

30 de noviembre. Sesión de control en el Congreso. La cifra de violadores y agresores sexuales beneficiados asciende al menos a 39. Un total de 10 personas han sido excarceladas. La oposición arremete contra la ministra de Igualdad y pide su dimisión. Irene Montero se defiende acusando al PP de "fomentar la cultura de la violación".

Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas.

Ese mismo día, llega el esperado pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ley. El Supremo lo hace en el marco del ‘caso Arandina’, estableciendo que se podrá rebajar la pena a los condenados por delitos sexuales debido a la entrada en vigor de la nueva ley por ser más favorable al reo. Aunque insiste en la necesidad de analizar caso por caso. En el caso de los jugadores de la Arandina se les rebaja un año la pena.

Dos meses y medio después de la entrada en vigor de la ley ya son más de 110 agresores sexuales y violadores los que han visto cómo se han rebajado sus penas, y se ha excarcelado a más de quince delincuentes sexuales. El Gobierno sigue sin plantearse hacer reformas.

27 de diciembre. Pedro Sánchez vuelve a ser preguntado por la ley durante su comparecencia de balance de final de año en Moncloa

Evidentemente, ahora los tribunales tienen que, a través de la jurisprudencia, establecer la correcta aplicación de esta ley. Por lo pronto, lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que la sentencia sobre el ‘caso Arandina’ lo que tiene que hacer es analizar caso por caso sin que pueda hacerse rebajas automáticas de las penas, algo que estableció la Fiscalía y que desde el Gobierno de España también compartimos.

Al finalizar el año 2022, el número de condenados por delitos sexuales beneficiados por la ley del 'solo sí es sí' asciende al menos a 133, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Un total de 17 personas han sido excarceladas.

9 de enero, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, participa en un foro organizado por Podemos y habla así de lo que está ocurriendo.



¿Qué está pasando con ‘los violadores a la calle’, que es lo que nos echa en cara ahora la extrema derecha? Es como: de los creadores de ‘las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas’, llega ‘los violadores a la calle’. Cientos, miles, oleadas…

Los delincuentes sexuales y violadores se siguen beneficiando de la ley del Gobierno.

17 de enero de 2023. Las rebajas de condenas suman ya 190. Algunos de los casos que conocemos ese día son sangrantes. En Cádiz, un hombre que había abusado de su sobrina-nieta menor de edad ve rebajada su condena un año. En el País Vasco, un condenado por violar desde la infancia a su primo ve reducida su condena un año y medio. La Audiencia Provincial de Zamora rebaja dos años de cárcel una condena por agresión sexual continuada a una menor desde que tenía diez años.

Ese mismo día, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, desvela que ya desde diciembre había dado orden de que se dieran pulseras telemáticas a las víctimas de los excarcelados por la ley.

Di la instrucción en diciembre, ante las noticias de revisiones de penas sorpresivas para las víctimas o algunas excarcelaciones inesperadas, unos meses antes de la previsión inicial de libertad, de que se atienda en 24 horas las peticiones judiciales de instalación de dispositivos a estas víctimas afectadas.

Podemos sigue defendiendo que es una ley sólida y rigurosa, pero prácticamente en toda España los tribunales continúan rebajando penas a los delincuentes sexuales. Al portavoz de Podemos, Pablo Fernández, le preguntan qué le diría a la mujer que tuvo que huir de su localidad por miedo tras conocer que su ex pareja, que la estuvo amenazando desde prisión, iba a ser excarcelado.

Que está protegida por el Gobierno de España y que la ley ‘sólo sí es sí’ precisamente lo que hace es proteger a las mujeres. En primer lugar, poniendo el consentimiento en el centro y, en segundo lugar, proveyendo a las mujeres de herramientas para protegerlas en todo momentos. Pese a que es cierto que hay desajustes en la aplicación por parte de los jueces, sin duda es una ley sólida y es una ley que dentro de unos años será recordada como la ley que protegió a miles de mujeres en este país.

20 de enero de 2023. 244 delincuentes sexuales beneficiados. La ministra de Justicia Pilar Llop empieza a admitir los errores de la ley.

Es verdad que la ley no ha tenido los efectos deseados. Es verdad que en el ámbito del derecho transitorio el Gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta.

23 de enero. Ya no es sólo que la oposición política, los medios de comunicación o las asociaciones de jueces los que critican la ley del Gobierno. Por primera vez surgen críticas desde Podemos. Maru Díaz, líder y candidata del partido en Aragón:

La aplicación de la ley del ‘sólo sí es sí’ está siendo dolorosa y eso lo tengo que reconocer. Tengo que reconocer que ni la vocación de la ley ni del legislador era que pasara lo que está pasando, pero lo que está pasando es una tragedia. Hay muchísimas mujeres que están viendo cómo sus agresores sexuales se ven beneficiadas de una ley que no tenía esa vocación. A mí, la verdad, es que me da mucha rabia la situación que está habiendo encima de la mesa.

25 de enero. El número de abusadores sexuales, violadores y pederastas condenados que se han beneficiado de la reducción de penas llega a 262. Por ejemplo, un hombre de Oviedo, condenado por dos violaciones, un intento de violación y otro delito de tentativa de violación a la misma mujer. Su condena finalizaba el 15 de septiembre de este año, pero con la reducción ya ha sido excarcelado. En Lérida, un depredador sexual y reincidente, agresor de 19 mujeres, algunas de ellas menores, sale de prisión. El sujeto ha aprovechado todos sus permisos penitenciarios para cometer agresiones sexuales o violaciones. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoce que están trabajando en paliar los efectos de la ley.

Hemos visto y observado, sí es cierto, algún efecto que no nos hubiera gustado ver en la reducción de algunas de las condenas y, en ese sentido, se está trabajando para intentar excluir cualquier resultado de ese tipo.

Dos expresidentes del Gobierno, los dos socialistas, se pronuncian sobre la polémica. Mientras que Felipe González insta al Gobierno a corregir la ley, Zapatero resta importancia a las rebajas de condenas.

Felipe González: "Habrá que observar la realidad. Si hago una ley y esa ley del sí es sí es una buena ley, intencionadamente buena de protección contra la violencia de género, con efectos negativos, corrijo la ley, no busco al culpable"

José Luis Rodríguez Zapatero: "Evaluemos la ley dentro de un cierto tiempo, a ver si el objetivo de la ley básico, que es reducir las agresiones sexuales, se produce. Esto es lo más importante. A mí no me preocupa tanto la dimensión punitiva o sancionadora, me preocupa el resultado punitivo"

26 de enero de 2023. 267 los agresores sexuales beneficiados por la ley Sánchez-Montero. Al menos 28 condenados han sido excarcelados. Entre las nuevas rebajas de penas se encuentran la de un hombre en Zamora que entró a una casa a robar y violó a una anciana. El Supremo reduce la condena a tres violadores que agredieron a una joven con discapacidad.

La ministra portavoz reconoce que la ley está teniendo efectos perversos, pero Isabel Rodríguez no se compromete a modificarla.

Es una ley que está teniendo en su aplicación algunos efectos perversos que estamos analizando con muchísimo rigor y mucha serenidad, porque entendemos que esos efectos son desgarradores para las víctimas y de especial alarma para la sociedad. El Gobierno está muy pendiente ahora de esa doctrina del Tribunal Supremo porque, efectivamente, ya había una doctrina que nos hablaba de esa transición en los cambios normativos del Código Penal para evitar ese tipo de circunstancia.

27 de enero. 278 delincuentes sexuales beneficiados. La ministra de Igualdad, Irene Montero, muestra así su preocupación.

Lógicamente, compartimos la preocupación que tiene la sociedad española por esas decisiones judiciales de rebajas de penas que no se corresponden ni con el decreto de Fiscalía, ni con la propia ley del ‘sólo sí es sí’, ni con el espíritu y la voluntad del legislador. Y, por supuesto, como estamos preocupadas, estamos ocupadas en hacer todo lo que está en nuestra mano, llevamos meses haciendo todo lo que es necesario para garantizar la correcta aplicación de la ley del ‘sólo sí es sí’ y así seguirá siendo.

28 de enero. El diario 'La Vanguardia' informa de que el Gobierno está trabajando para retocar la ley del 'solo sí es sí'. El domingo 29, en un acto de Podemos en Lanzarote, Irene Montero se pronuncia sobre la corrección de la ley.

Vamos a proteger el corazón de la ley del ‘sólo sí es sí’ y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para garantizar la correcta aplicación del ‘sólo sí es sí’.

La ministra sigue culpando a los jueces de las rebajas penales y dice que esto sólo ocurre en unos pocos juzgados.

Una minoría ha decidido bajar penas y no aplicar de forma correcta ni la ley ‘sólo sí es sí’ ni el derecho transitorio.

Sin embargo, ya son al menos 25 tribunales, incluidas audiencias provinciales o el Supremo, los que han rebajado condenas.

30 de enero de 2023. Los delincuentes sexuales beneficiados por la ley alcanzan ya la cifra de 338. Es ese día el elegido por el Gobierno para confirmar públicamente que van a modificar la ley.

Félix Bolaños: "Vamos a modificar, vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados de la ley del ‘sí es sí’ y que no se vuelvan a producir en el futuro"

Isabel Rodríguez: "No es una preocupación electoral, es una preocupación social. También, desde el Gobierno, es la preocupación de ver que una norma que tenía una orientación clara y un objetivo claro, que es proteger a las mujeres, de manera singular en esas resoluciones no estaba dando esa respuesta"

La ministra de Industria, Reyes Maroto, anuncia que los cambios se harán con una nueva ley en el Consejo de Ministros.

Sobre la base de cualquier negociación va a haber un acuerdo. Será el Consejo de Ministros el que tome la decisión de una manera unánime, así que vamos a esperar para ver que cambios se pueden hacer siempre en beneficio de las mujeres

Poco después, la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, anuncia que lo que en realidad van a presentar es una proposición de ley, para la que buscarán el apoyo de Podemos, aunque no lo consideran indispensable.

El PSOE va a presentar una proposición del Ley con el objetivo de retocar y corregir los efectos indeseados que hemos comprobado. Vamos a seguir trabajando para poder hacerlo conjuntamente, si no se llegase a ese acuerdo, la posición del PSOE está clara

En Podemos, siguen sin ver clara una modificación de la norma. Su portavoz, Isabel Serra, insiste en que el problema es la incorrecta aplicación de la ley por parte de los jueces.

No estamos hablando de nada más que una propuesta por aporte del ministerio de Justicia , que es el resultado de una presión de sectores conservadores para volver a un modelo anterior. Insistimos que lo que debemos hacer ahora es hacer frente a ese problema que está habiendo, toda esta situación por las revisiones de penas son lo que requiere por parte del Gobierno a actuar.

Por si el Gobierno de coalición no consigue ponerse de acuerdo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ofrece.

Le garantizo el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros le garantizo el sentido de estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios y le garantizo la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres victimas de violencia de genero en los últimos meses. Le garantizo el apoyo a la modificación ala ley del si es si de forma inmediata.

30 de enero de 2023. Esa tarde, el Ministerio de Igualdad se abre, por primera vez, a que se rectifique la ley para llevar a cabo un aumento en las penas mínimas. Por la noche, en la cadena SER, Pablo Iglesias amenaza a Pedro Sánchez si pacta la reforma de la Ley Sí es Sí con el PP.

¿Zapatero cambió el código penal? No. Creó los juzgados de violencia machista y plantear a tus socios que o aceptas lo que digo yo, que es acabar con la ley del sí es sí, traicionar a las mujeres que se manifestaron o lo pacto con el PP. Pues buena suerte, si pacta Pedro Sánchez esto con el PP lo pagará

En esa misma tertulia radiofónica se encuentra otra ex vicepresidenta del Gobierno de Sánchez. Carmen Calvo, que cuando se aprobó la ley formaba parte del consejo de ministros, dice que el Gobierno sabía que la ley del ‘sí es sí’ podía dejar libres a violadores o reducir sus penas.

Y se dijo que esta circunstancia estaba en lo alto de la mesa, porque era realista decirlo, porque era previsible. ¿Sabéis qué ocurre? Que se respeta a una ministra cuando dijo esta es mi ley. En estas condiciones la quiero sacar, creo en mi ley y finalmente hay un ultimo minuto y momento en el que se dice, si el Ministro tira para adelante y se hizo respeto de esta situación. ¿Qué hace ahora el presidente del Gobierno? Lo que le toca hacer.

31 de enero de 2023. Son ya 340 los delincuentes beneficiados por la ley del sólo sí es sí. En el Senado, Alberto Núñez Feijóo pide explicaciones a Pedro Sánchez por las palabras de Calvo.

Un gobierno puede equivocarse, pero la ley no es fruto de un error. Es el resultado de su insensibilidad y su irrelevancia como Presidente. Su exvicepresidenta primera confeso publicamente que desde el primer instante sabía lo que iba a pasar. Pese a todo ello dejaron hacer para que usted mantenga la coalición. Cuando va a disculparse. Pasara a la historia por ser el primero en dar un paso atrás del feminismo clásico de España.

El presidente del Gobierno no se disculpa ante las víctimas y responde así a las críticas del líder del PP.

Le diré que la ley ha tenido una consecuencia no deseada de rebaja de condena en algunos casos. Ser trata de una cuestión técnica que no refleja la voluntad del ejecutivo. Los efectos indeseados los vamos a resolver, sobran los insultos en un asunto tan delicado.

1 de febrero de 2023. 374 delincuentes sexuales beneficiados por la ley. Las últimas 36 rebajas de pena que se conocen entre el martes y el miércoles son en Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y País Vasco. Mientras tanto, Unidas Podemos y el PSOE continúan lanzándose críticas a cuenta de la posible reforma. La ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, tiene una entrevista en TVE.

Esto se hace del mismo modo que se elaboró la ley por mucho que ahora se trate de insistir como si Unidas Podemos pudiera sacar una ley del Consejo de Ministros sin el acuerdo del PSOE. Ni una sola legislación sale sin el ok del PSOE. Hay dos fuerzas politices, a una le tiemblan la spiernas y a la otra no. El PSOE está sometido a muchísima presión. Hay jueces que siguen aplicando una mirada machista y patriarcal y no acaban de aplicar de manera correcta la ley. Cualquier modificación que se haga no va a corregir este problema.

El ministro socialista Félix Bolaños, le responde en una comparecencia ante los medios, y revela en qué punto se encuentran las negociaciones para la reforma de la ley.

El PSOE tiene mas de 140 años de historia para conseguir lo que esta consiguiendo con este Gobierno que es que España avance, que cada vez haya mas derechos, libertades, más empleo. Sobre la ley del solo si es si, estamos en un momento clave de la negociación, estamos en dos cosas, mantener el consentimiento en el centro de la ley penal y que no se pueden repetir rebajas de penas en agresores sexuales.

Por la noche, la ministra Irene Montero concede una entrevista a Telecinco que no aparecía en su agenda. Le preguntan por las negociaciones con el PSOE para reformar la ley.

Tenemos una discrepancia fuerte en este momento en torno al consentimiento. Ese es mi principal objetivo ahora, proteger el consentimiento como centro de la ley, no volver al modelo basado en la violencia, en la intimidación que se ponía sobre los cuerpos de las mujeres, ese calvario probatorio, de tener que probar con las heridas en el cuerpo que te habías resistido lo suficiente, y que el consentimiento siga en el centro.

2 de febrero de 2023. PSOE y Podemos siguen negociando los cambios en la Ley del Sólo Sí es Sí, mientras se siguen produciendo más rebajas y excarcelaciones.La Audiencia provincial de Málaga ordena la puesta en libertad de un condenado a 6 años de cárcel por violar a su sobrina de 14 años. La Audiencia de Navarra rebaja dos años la condena a un hombre que violó a su expareja. Y la Audiencia de Alava rebaja otras seis condenas a delincuentes sexuales. Cuatro violadores y dos pederastas.

Mientras tanto, PSOE y Podemos siguen sin llegar a un acuerdo. Preguntada por ello, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, dice que quiere ser discreta, pero añade:

Se está trabajando en estos momentos a todas horas, para, digamos, conseguir un acuerdo y restablecer ese consenso en torno al consentimiento que es el corazón de la ley y que es lo que está tratando de proteger con todas sus fuerzas la ministra de Igualdad. Yo confío en que esa decisión unilateral no se produzca.

La número dos de los socialistas y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responde a los periodistas

Siempre que trabajamos conjuntamente confiamos en la posibilidad de acuerdo. Todas las propuestas que el PSOE ha remitido a Unidas Podemos preservan el consentimiento. Evidentemente, cuando una ley tiene efectos no deseados se corrige. Y me va a permitir que yo no haga calificativos sobre declaraciones que no me parecen afortunadas.

Pregunta de un periodista: "¿Entonces no les tiemblan las piernas, ministra?" Montero: (ríe) "Nunca"

Llegamos al final de esta cronología sin saber cómo, cuándo y con quién reformará el presidente Pedro Sánchez la ley del Sí es Sí. Una cronología comenzada un 8 de febrero del año 2020 y concluida, por el momento, el 2 de febrero de 2023. 1090 días después.

O lo que es lo mismo: 2 años, once meses y 23 días resumidos en orden cronológico para recordar lo sucedido con la Ley Sánchez-Montero sobre la garantía integral de la libertad sexual y que lo que ha supuesto es la libertad para cerca de 30 delincuentes sexuales. Al cierre de la edición, el número de agresores sexuales, violadores y pederastas beneficiados por la Ley Sánchez-Montero supera los 380.