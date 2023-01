De los precios del Mercadona a los del Palace: unas pistas para que Ione Belarra no se pierda

Cuando no era políticamente incorrecto hacerlo, uno de los grandes temas de los guiones cinematográficos era el de la guerra de sexos. Y es que las diferencias entre hombres y mujeres -y la incomprensión mutua- dan mucho juego en clave de comedia. Por qué harán esto ellos, por qué se comportan de esta manera aquellas. No lo entendíamos y nos divertíamos con la prueba de nuestro desconcierto.

Recogiendo el título de una película de finales del siglo pasado, algún escritor avispado debería también plantearse un argumento en torno a "en qué piensa la izquierda". Por ejemplo, con los precios, que esta semana están de moda tras el ataque de Ione Belarra a Juan Roig-Mercadona y a Carrefour. La ministra de Podemos ha pedido el establecimiento de una cesta de productos básicos con un precio máximo. Para luchar, nos dice, contra la avaricia de los grandes empresarios, que se lucran con la excusa de la inflación, saqueando los bolsillos de los sufridos consumidores.

Por eso, Nuria Richart y Domingo Soriano se preguntan esta semana si es posible comprender a nuestra querida progresía. Y le dedican este capítulo de Economía Para Quedarte Sin Amigos a la secretaria general de Podemos y ministra de Asuntos Sociales.

En primer lugar, se preguntan qué quiere exactamente Belarra. Y cuál es la acusación real hacia Mercadona o Carrefour. Porque algún despistado podrá pensar que les acusa de subir los precios de los productos más importantes de forma desproporcionada para forrarse... pero al mismo tiempo les acusa de bajar los precios de forma exagerada para apretar a los productores y atraer consumidores incautos. En el programa electoral de Podemos, la formación morada promete: "Establecer por ley un precio sostén (precio mínimo) para proteger a los pequeños y medianos productores agropecuarios" ( Medida 37, página 18 ). Y, claro, uno se pregunta si es posible que los supermercados estén al mismo tiempo imponiendo precios muy bajos para fastidiar a los agricultores y muy altos para aprovecharse de sus clientes. No parece sencillo, pero es la tesis que ahora mismo defiende parte del Gobierno de España.

Por supuesto, Soriano y Richart no se quedan ahí. También analizarán los márgenes de la distribución. Y se preguntarán qué negocios aplican mayores márgenes a sus clientes. Es decir, qué empresas, en la terminología podemista, más se aprovechan de los compradores. ¿Los supermercados? ¿Las marcas de ropa más populares? ¿Las cadenas de comida rápida? ¡¡No!! Está claro que es al contrario. De hecho, los grandes márgenes los asociamos claramente a la industria del lujo: ¿dónde te cobran 10 euros por una cerveza? ¿En un McDonald’s? No, en la terraza de los hoteles de cinco estrellas. ¿Dónde te sablean 100 euros por una camiseta con un coste de producción de 5? ¿En el Zara? No, en las tiendas de lujo de la Milla de Oro. ¿Dónde están caros, de verdad, los huevos? ¿En el Mercadona? No, en las tiendas gourmet. Si hay alguien que podría enfadarse por que le colocan unos precios muy superiores a los costes de producción... es un millonario. Ya nos imaginamos la manifestación de Ione Belarra por la calle Serrano, exigiendo a las marcas de lujo que controlen sus márgenes.

