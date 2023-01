Estrenos en cine

Babylon

Damien Chazelle, director de La La Land, La historia del cine es cambiante y siempre evolucionando tecnológicamente. Hasta los años veinte, las mayores estrellas de Hollywood eran las del cine mudo. Sin embargo, ahora atraviesan una profunda crisis con la llegada del cine sonoro, que espera algo nuevo de ellos. Nellie LaRoy, una de las estrellas más importantes de la industria del momento, no se ve afectada por ello y se adapta muy bien al sonoro. Una suerte que no tiene la mayor parte de sus compañeros lo que hará que Hollywood se tambalee enormemente sin que nadie pueda evitarlo. La película Babylon recorre estos convulsos años de mano. Reparto encabezado por Brad Pitt y Margot Robbie.

Decision To Leave

Última película de Park Chan-Wook. Hae-Joon, un experimentado detective, investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. Pronto empieza a sospechar de Sore, la mujer del fallecido, mientras se que siente irremediablemente atraído por el magnetismo que desprende la joven.



Detective Knight: Redención

James Knight (Bruce Willis), el protagonista de Detective Knight: Redención, es un expolicía que pensaba que su jubilación iba a ser un momento de paz, pero se equivocaba. Un día su vida se vuelve complicada cuando es arrestado en medio de una enorme fuga de prisión. Esta evasión está siendo dirigida por un terrorista conocido como The Christmas Bomber. Este criminal ha llenado la ciudad de sus compinches, quienes van disfrazados de Papá Noel. James Knight se ofrece otra vez como policía para acabar con esta horrible situación que tiene a todo el mundo aterrorizado.

Una herencia de muerte

Macey y Savanna, son dos hermanas con un negocio que es un poco ruina, por ello, el dinero es una de sus mayores preocupaciones todo el tiempo. Cuando se enteran de que su tía Hilda, una familiar lejana con mucho dinero, se está muriendo, corren hacia la casa de Hilda para intentar conseguir su herencia. En la mente de las hermanas ya ven como su futuro se aclara gracias al dinero de la vieja, sin embargo, una vez allí, descubren que sus primos Beatrice y Richard tienen el mismo plan que ellas.

El asombroso Mauricio

Maurice es un gato fuera de lo común, para empezar, no vive en una casa, si no que recorre el mundo viviendo aventuras. El protagonista de la película El asombroso Mauricio no viaja solo, tiene unas inusuales compañeras, unas intrépidas ratas. Ahora, acaban de llegar a una nueva ciudad en la que se disponen a estafar a todas las personas que puedan y salir de allí con una enorme bolsa de monedas de oro. Pero, en esta ocasión, cuando llegan a la ciudad, se encuentran con numerosos misterios que complican su misión.

8 años

Jose y David rompieron hace meses tras siete años de relación. No han vuelto a verse hasta ahora, y como forma de recobrar la amistad, deciden reencontrarse en la isla de La Palma, donde se conocieron por primera vez. El plan es celebrar su octavo aniversario recorriendo los lugares de una isla que aún no han descubierto juntos. Lo que no han sido capaces de planificar son las fuerzas opuestas que despertarán entre ellos a lo largo de un viaje plagado de personajes enigmáticos y paisajes sublimes, haciéndoles replantearse la solidez de su relación y sus caminos en la vida.