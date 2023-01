Cómo negociar con tu banco: consejos para que te tomen en serio

Cómo enfrentarnos a los bancos. Si es que hay que enfrentarse, que parece que la relación con las entidades financieras tiene que ser siempre tensa. Nuria Richart y Domingo Soriano no lo creen así. De hecho, su primer consejo es cambiar de actitud: el 99% de los españoles acuden a los bancos con una mezcla de miedo (lo que no admitiríamos en otros comercios, como que nos cuelen productos que no queremos, se lo compramos a los bancos) desconfianza (de nuevo, no iríamos a una frutería si pensáramos que el tipo nos va a robar... pero es lo que pensamos de nuestro banco).

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, rompemos con este tópico. Iniciamos nuestra serie de finanzas personales con una mirada diferente. Por eso, nuestro primer anti-consejo es el de la NORMALIDAD. Porque creemos firmemente que ni Ana Patricia Botín ni el director de la sucursal quieren robarnos. Están ahí para ganar dinero, tienen productos que pueden interesarnos y otros que no. Puede que en ocasiones nos vendan cosas que son nefastas (lo hacen) pero la culpa es más nuestra que suya. Por qué compramos algo que no nos interesa. No lo haríamos con nuestro carnicero, pues tampoco con ellos.

¿Una comparación algo forzada? ¿Qué tiene que ver una carnicería con un banco? Pues mucho más de lo que pensamos. Y es que ese cambio de perspectiva nos hará ganar mucho y vivir con más tranquilidad una relación que debería ser mucho más sencilla.

Por supuesto, no nos quedaremos ahí. En el programa de esta semana también hablaremos de los productos bancarios que nos gustan y de los que nos horrorizan. De los servicios insustituibles que hace el sistema financiero por nosotros; y de las ofertas de las que hay que huir como de la peste. De aquello por lo que estaríamos dispuestos a pagar mucho más; y de lo que no queremos ni regalado. No les gustará a muchos clientes, ni tampoco a muchas entidades.

Y, como no podía ser de otra manera, terminaremos con LA RESPUESTA a LA PREGUNTA que nos han hecho más veces en los últimos doce meses: ¿hipoteca a tipo fijo o variable? Porque no hay nada de lo que los españoles hablen más, al menos cuando se encuentran a un periodista de información económica. También sobre eso daremos alguna pista interesante.

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el gran Bob Dylan. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Hurricane"

"Mr. Tambourine Man"

"Shelter from the Storm"

"Knockin' On Heaven's Door"

"Like a Rolling Stone"