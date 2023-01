Diez motivos para ir a la manifestación contra Pedro Sánchez del próximo sábado 21

Eric Gutiérrez ha recopilado en un reportaje emitido este domingo en Sin Complejos las diez mejores razones para no faltar a la manifestación convocada por varias asociaciones cívicas como Unión 78 y otras, a la que ya se han adherido cerca de un centenar de grupos y a la que se prevé una gigantesca asistencia.

Estás son las diez cosas que podemos tener en mente para que no quede ninguna duda de que el sábado estaremos en Cibeles a las 12 de la mañana.

1. Las mentiras sobre el primer pacto con Podemos

El presidente negó durante dos campañas electorales que fuese a compartir gobierno con Pablo Iglesias: "Yo podría ser presidente del Gobierno ahora", decía en una entrevista poco antes de las elecciones de noviembre de 2019, "pero ese Gobierno sería de coalición" y en él, explicaba, había ministros que serían personas "de confianza del señor Iglesias con poca o ninguna experiencia política y de gestión pública". Y aquí Sánchez lanzó una de sus frases más recordadas: "Yo sería un presidente que no dormiría por la noche junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos"

2. El incumplimiento de la sentencia del 25% en español

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con sus socios separatistas que se incumpla la sentencia del TSJA de Cataluña que exigía que un 25% de las clases en Cataluña se den en español. El propio Félix Bolaños lo reconocía: "Hemos alcanzado dos acuerdos muy importantes – decía el ministro – el primero para superar la judicialización de la política y reforzar las garantías del diálogo, y un segundo para proteger y potenciar la lengua catalana".

3. La rendición ante Mohamed VI y los intereses de Marruecos

La entrega del Sáhara en un giro total a la política exterior de España en los últimos 40 años ha sido una de los decisiones más graves de las tomadas por Sánchez que, tras una audiencia con Mohamed VI, hablaba de "una nueva etapa en las relaciones bilaterales" que se basaban en "el respeto mutuo y a los acuerdos firmados", pero la única realidad ha sido que ese giro ha destrozado las relaciones con Argelia y Marruecos sigue sin respetar nada.

4. Las faltas de respeto de Sánchez al Rey

Los errores de protocolo injustificables, los retrasos en actos comunes, el desprecio institucional y el silencio ante los insultos de sus socios han sido la tónica en las relaciones de Pedro Sánchez y Moncloa con la Corona.

5. La ley del solo sí es sí

Alrededor de 150 condenados por abusos sexuales o violación han visto reducidas sus penas de prisión por la ley del sólo sí es sí, casi una veintena de ellos siendo excarcelados, pero en mitad de la polémica Sánchez se limitaba a presumir de ella, la tildaba de "gran conquista del movimiento feminista" y decía sin pudor que "me siento orgulloso de la ley y sin duda alguna la reivindico".

6. La alianza con Bildu

El partido de los herederos de ETA se ha convertido en uno de los más firmes apoyos parlamentarios del Gobierno y fue también esencial para que el PSOE se hiciese y mantuviese el gobierno en Navarra. Pero no era lo que decía Sánchez hace no tanto: "Con Bildu no vamos a pactar, si quiere lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista" aseguró en una televisión, precisamente, de Navarra: "Con Bildu no vamos a pactar, se lo repito: con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo repito otra vez: con Bildu no vamos a pactar" llegó a decir.

7. La derogación de la sedición

Primero lo negaron, luego admitieron la posibilidad y finalmente el propio Sánchez habló que iban a presentar una iniciativa "para reformar el delito de sedición" y reemplazarlo por otro "que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas" y las penas de ese nuevo delito iban a ser "las que ahora se están catalogando (sic) en códigos penales" de esas democracias europeas. La realidad ha sido la que ustedes conocen: la derogación de un delito e indefensión de la democracia.

8. La Guardia Civil, expulsada de Navarra

Sin duda uno de los mayores logros de Bildu en esta legislativa, Pedro Sánchez lo anunciaba así: "Le puedo anuncia que la transferencia de la competencia sobre tráfico se va a cumplir el 31 de marzo de 2023". A esto lo llamaba "cumplir con nuestro compromiso de reforzar el autogobierno de Navarra".

9. La alianza con los separatistas

Otro pacto de hierro que el propio Sánchez había negado antes, en este caso cuando aseguró en el Congreso –"lo digo aquí para que conste en acta" – que no iba a "permitir" que "la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas". De nuevo insistía como parece hacer siempre que miente: "No lo voy a permitir".

10. Los decretos inconstitucionales de la pandemia

Cuando más necesario era respetar las libertades y las normas, el Gobierno se saltó la Constitución a la torera con sus decretos de la pandemia y con sus estados de alarma, el primero de los cuales se dictó sólo días después de haber negado la evidencia de que el coronavirus era una seria amenaza.