¿Reto demográfico? "Ya hay provincias españolas con cuatro veces más muertes que nacimientos"

Alejandro Macarrón vuelve a Economía Para Quedarte Sin Amigos. El consultor, experto en tema demográficos y responsable de la Fundación Renacimiento Demográfico, nos visitó en las primeras semanas de andadura de nuestro podcast para advertirnos de una de esas cuestiones de las que se habla mucho, pero sobre las que se hace poco.

Porque tenemos una Secretaría General para el Reto Demográfico. Y estamos todo el día hablando de la "España vacía" o la "España vaciada". Pero respecto de la principal causa de que se haya vaciado, no decimos nada. Sí, hablamos de la natalidad y del hecho de que en España murieron en 2021 113.000 personas más de las que nacieron (un saldo negativo que se dispara a los 181.000 si sólo contamos a españoles de origen). Pues bien, ni la nueva y flamante Secretaría de Estado ni casi ningún organismo público tienen un plan sobre natalidad. ¿Cómo se puede hablar de reto demográfico sin mirar el problema de la falta de niños?

Por supuesto, este tema es radioactivo porque implica hablar de familias y de otros datos estadísticos políticamente muy incorrectos. Porque estamos en el mundo de las cifras y de las políticas "basadas en la evidencia"... salvo cuando tocan cuestiones como ésta. Por ejemplo, la evidencia de que los matrimonios tradicionales tienen muchos más hijos y forman familias más estables que las parejas de hecho. O los datos sobre fracaso escolar de los hijos de familias monoparentales.

Nuria Richart y Domingo Soriano no se asustan y, manteniendo el espíritu del podcast, están dispuestos a meter el dedo en la llaga. ¿Qué futuro tiene un país en el que vamos muchas más veces al tanatorio que a la natalidad? Porque sí, aunque nos asustemos o nos parezca una estadística muy macabra, la realidad es que hay muchas provincias españolas en las que hay casi cuatro veces más funerales que nacimientos. No se nos ocurre ninguna imagen mejor para ilustrar esa muerte lenta a la que parecen dirigirse los países occidentales, con el nuestro en los primeros lugares de la lista. Y que en teoría nos preocupa, pero no nos ocupa. Porque estamos ante otras cuestiones, más urgentes o de moda, y al mismo tiempo desatendemos lo importante.

Recomendaciones de lectura

Hilos de Twitter de la Fundación Renacimiento Demográfico:

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo inglés The Wedding Present. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Brassneck"

"Kennedy"

"The Loneliest Time Of Year"

"NO"