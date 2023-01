La inversión en tecnológicas siempre ha sido un tema caliente en el mundo value. Los grandes gestores que siguen este tipo de filosofía siempre han dicho que no invertían en negocios que no entendían o que no pudieran anticipar con un mínimo de realismo cómo estaría el sector en 5-10 años. Y claro, con esos requisitos, parece que aquellas empresas más innovadoras o que están en mercados más inquietos quedarían fuera del radar de los value.

Para ayudarnos a plantear este debate, esta semana nos acompaña, en Tu Dinero Nunca Duerme, Verónica Llera, del equipo de relación con inversores de Cobas AM. En su opinión, es lógico que en parte del sector no haya muchas oportunidades para los value: "Dado el recorrido de los últimos años, consideramos que las cotizaciones de muchas compañías de software estaban desacopladas de la realidad del negocio. Y eso nos parece un riesgo, porque estaríamos pagando de más. Siempre hemos pensado que lo mejor para obtener rentabilidades es tener una cartera de acciones ante las que el mercado tenga una perspectiva pesimista. Esto generó una divergencia entre la valoración de los value y los growth".

¿Y qué ha pasado para que el mercado haya comenzado a calmarse? Pues una mezcla de muchas cosas, según Llera, desde unas valoraciones insostenibles casi en cualquier situación, hasta los cambios en las políticas monetarias: "Muchas de ellas se dispararon hasta la estratosfera. Pero ahora hemos llegado al fin de la era del dinero fácil y esto se une a que no cumplen las expectativas de crecimiento que les había asignado el mercado".

Eso sí, ni mucho menos Cobas AM renuncia a invertir en empresas del sector tecnológico cuando cree que hay una buena oportunidad: "Por ejemplo, en la parte de la cartera asiática, una de nuestras principales posiciones es Samsung. Se trata de un negocio maduro, que sí es una característica más ligada a este tipo de estrategias [value]. Son empresas más ligadas a un uso industrial y líderes tecnológicos en sus respectivos flujos de negocio. Estas compañías, a diferencia de las que se conocen como tecnológicas puras, sí tienen barreras de entrada, porque para los competidores llevaría años igualarles".

A partir de ahí, el debate es apasionante. ¿Hasta qué nivel tiene sentido pagar por el crecimiento? ¿Cuál es una valoración sensata para una compañía que año tras año mejora sus cifras de resultados? ¿Hay margen para encontrar oportunidades en los sectores de moda? ¿Hay valor que descubrir en los sectores tradicionales, tan castigados en los últimos años en los mercados?