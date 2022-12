De la Ser a La Sexta: los errores económicos de cinco vídeos que has visto este año

Hay que reconocerlo. En Economía Para Quedarte Sin Amigos, cuando alguien dice que algo es un "dato" sobre el que no se puede discutir... lo toman casi como una invitación a discutirlo. A Nuria Richart y Domingo Soriano no les gusta dejar nada por sentado. Aceptar la versión oficial cuando puede haber una alternativa. Plantearse qué hay detrás de ese intento, entre la censura y el chantaje de cerrar los temas con la carta de "LA CIENCIA" o "EL CONSENSO" (y sí, los ponemos en mayúsculas porque así es como sus defensores los plantean).

Este año 2022 ha habido muchas ocasiones para demostrarlo. Pero hemos decidido centrarnos en cinco ejemplos. Son vídeos con declaraciones realizadas en entrevistas, tertulias, debates... y emitidos a lo largo del año en España. Nos han llegado a través de las redes sociales y todos parecían plantear argumentos poderosos en lo referente al cambio climático, los impuestos, la redistribución de la riqueza o el decrecimiento. Y que contienen errores económicos groseros o un manejo de los datos más que discutible.

Así, nos preguntaremos si es verdad que las temperaturas en España van a dispararse cuatro grados de media en los próximos siete años. Y sí, cualquier cosa es posible, pero no parece probable que algo así ocurra ni hay ningún modelo oficial que lo pronostique. Sin embargo, a pesar de esta realidad, lo cierto es que se hacen este tipo de afirmaciones y se revisten de la contundencia de los datos incontrovertibles, sobre los que nadie puede opinar a riesgo de ser expulsado del debate público. Pues bien, nos arriesgaremos dando las cifras reales.

Del mismo modos, se nos dice que no hay alternativa al decrecimiento. Que no podemos seguir usando los mismos recursos que antes porque los estamos agotando. Así que nos preguntaremos si eso es cierto. ¿Estamos agotando algún recurso esencial? ¿Hay alguna materia prima necesaria para nuestro desarrollo económico que esté en trance de desaparecer? Pues tampoco lo parece, a pesar de lo cual, nos dicen que cambiemos por completo nuestro modo de vida para adaptarnos a una realidad que no es tal.

Por último, sobre impuestos y ricos. Y sobre esa moda de sacar en televisión a personas de altos ingresos que aseguran querer pagar más tributos. Porque lo que podría ser una posición personal perfectamente aceptable (aunque siempre queda la pregunta de por qué no lo hacen ya), se convierte en el argumentario oficial en una excusa para subir la factura fiscal a los que dicen desearlo... y a los que no. Se usa la supuesta solidaridad de unos para castigar a todos. Así que nos cuestionaremos qué hay detrás de estos ejemplos.

