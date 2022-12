Una publicación que ya es más clásica que "El tamborilero" de Raphael. Una cita anual que sus seguidores esperan, entre ilusionados y asustados. Una de esas malas ideas que se convierten en buenas por la costumbre y el cariño. Sí, estamos hablando de las bombas navideñas de Economía Para Quedarte Sin Amigos, que este año cumplen su cuarta edición (primera, segunda y tercera).

En esta ocasión, Nuria Richart y Domingo Soriano vuelven a sorprendernos con una mirada diferente a temas que creíamos conocer bien. Por ejemplo, el de los móviles y el daño que están haciendo a nuestra vida social... y a nuestra productividad. Porque sí, los últimos estudios apuntan a que la dependencia excesiva de las pantallas está dañando nuestras capacidades. Ya no es sólo que no podamos dar dos pasos sin poner el mapita en la pantalla (y a veces parece que no sabemos), sino que esa costumbre está haciendo que perdamos visión espacial y que nuestro cerebro se vuelva más tonto. Sí, las máquinas inteligentes parece que extraen parte de sus capacidades de nosotros.

También hablarán de la economía de la inmigración y de si es cierto ese mantra de que los inmigrantes "aportan más vía impuestos de lo que reciben por gasto público". Su conclusión es que tiene pinta de que no. Lo que no quiere decir que haya que cerrar fronteras o terminar con la inmigración; pero lo que sí sería interesante es que no nos engañaran con titulares buenistas y que acaban causando más daño que bien. Si vivimos en un Estado del Bienestar (y, en teoría, vivimos en uno) en el que los ricos pagan más de lo que les toca númericamente hablando y los pobres menos; y en el que, además, los ricos reciben menos servicios públicos... si esto se cumple y todos los partidos dicen que se cumple: entonces es complicado que un colectivo que entra directamente a la parte más baja de la distribución de ingresos tenga un saldo fiscal neto negativo. De hecho, los estudios al respecto desmienten esa idea, aunque los académicos que salen en los medios la repitan una y otra vez.

En tercer lugar, hablaremos de nuestro tema favorito: la guerra de sexos, en versión años 80 (más humor y más realismo que la pose enfadada de Irene Montero). Y nos preguntaremos cómo está el mercado matrimonial. La respuesta es que para algunos colectivos la situación es muy complicada. Por ejemplo, para las mujeres con estudios universitarios en las grandes ciudades occidentales. No hay suficientes buenos partidos donde elegir. Y Tinder está plagado de hombres poco atractivos (y no sólo en el sentido físico de la palabra).

Por último, nuestro columnista preferido: Rory Sutherland. Este año ponemos sobre la mesa sus dos propuestas más polémicas: que los jóvenes paguen menos impuestos que los viejos (incluso a igualdad de ingresos) y que los trenes públicos (también los de Cercanías o, incluso, el Metro) incorporen una Clase A, a la que sólo puedan acceder los que paguen una tarifa extra.

Música

Esta semana, nos acompaña Diana Krall, con cuatro preciosos villancicos (otra tradición que respetamos en estas fechas)

