Batman, Daredevil o Rorschach: hablamos con el dibujante español Jorge Fornés

¿Se imaginan pasar de trabajar en un taller a dibujar cómics para Marvel o DC de personajes tan míticos como Batman, Daredevil o Rorschach? Para mucha gente eso sería un sueño imposible de cumplir. Un universo o multiverso que no esperan conocer. Pero para Jorge Fornés es directamente su vida real, porque este genio del dibujo ha pasado de 0 a 100 en el mundo de los cómics de una manera fulgurante.

Entre sus obras más famosas se encuentra su unión con el prestigioso guionista estadounidense Tom King, que le eligió para dibujar a toda una leyenda de este mundo, al murciélago de Gotham, es decir, al mítico Batman. Con él también se embarcó en cómics de otro personaje legendario como el Rorschach de Watchmen. Además, Jorge ha unido fuerzas con Chip Zdarsky para dibujar a Daredevil y ha podido dibujar a su vez a otros personajes de calado internacional como Doctor Extraño o Lobezno.

Libertad Digital ha podido charlar con él en exclusiva sobre su pasado, presente y futuro en la industria analizando, entre otras cosas, el papel de los artistas españoles: "Coges perspectiva cuando vas allí, a Estados Unidos. Aquí notas el cariño, por supuesto, pero cuando vas a una convención como en San Diego con colas enormes y llenas de gente, lo notas más. En España hemos tenido épocas muy buenas en los 80 y 90 que han creado mucho arraigo y fans y ahora los artistas nos estamos beneficiando de todo esto. Somos los herederos".

Sobre personajes, Jorge nos habló de aquellos con los que ha sentido más cómodo y mejor representado: "Con Batman, Daredevil o Doctor Extraño, siendo fan de ellos, me he sentido muy cómodo y muy bien. Pero si tengo que elegir me he sentido muy muy bien con Rorschach, una historia con tintes de cine negro que hemos hecho entre Tom King y yo y que hemos disfrutado muchísimo los dos. Es mi mejor trabajo hasta el momento. Además DC nos dio mucha libertad creativa".

Entrevista completa, arriba y enlace con trabajos propios de Jorge aquí