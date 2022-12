Las pensiones son una de las grandes preocupaciones de los españoles. No tanto porque piensen que la Seguridad Social vaya a desaparecer. O porque crean que no van a cobrar ninguna prestación. Pero sienten que la actual generosidad del sistema no va a poder mantenerse. La famosa tasa de sustitución (relación entre último salario y primera pensión) está condenada a ir menguando, poco a poco. Algo lógico porque las cuentas españolas están al límite y porque no va a ser fácil convencer a nuestros socios de que nos sigan apoyando cuando nuestro sistema garantiza mejores condiciones que los suyos.

Para dialogar sobre este tema, esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme tenemos a Javier Díaz-Giménez, titular de la cátedra sobre pensiones que Cobas AM ha impulsado en el IESE. Junto a Carlos González-Ramos, responsables de Relación con Inversores de Cobas, Alejandra Gómez en representación de Value School y nuestros expertos Luis Fernando Quintero, Manuel Llamas y Domingo Soriano.

Lo primero es la demografía: "En España, nos hemos acostumbrado a no ahorrar. Al boom de natalidad de los 60-70, le siguió un colapso. Esto es casi explosivo. La deuda del sistema va a ser creciente durante los próximos 30-40 años. Lo difícil será financiar estos años hasta 2065".

Este panorama es más o menos conocido, pero las implicaciones político-económicas son muy importante. El profesor Díaz-Giménez lo explica así: "Políticamente es muy complicado, porque una consecuencia de esta demografía es que los mayores de 50 años son más que los jóvenes. Esto quiere decir que las pensiones están capturadas por estos mayores. Y lo hemos visto en los últimos años. Es muy complicado tocar las pensiones. Las pensiones públicas están garantizadas por este equilibrio político. No serán muy diferentes en términos reales a las actuales, pero tenemos que pensar en cómo quiero vivir durante mi jubilación. Vamos a tener que preservar ahorro para complementar la pensión pública y tener una jubilación holgada".

¿Qué quiere decir esto?: "Que la tasa de sustitución va a ir cayendo, porque el salario real va a aumentar. Y al pensionista lo que le interesa es cómo va a caer su poder adquisitivo en el momento de su jubilación. En el fondo, los españoles no es que no ahorramos en productos financieros. Pero el sector financiero ya está ofreciendo productos para movilizar el ahorro inmobiliario. Nuestros inmuebles son la verdadera hucha de las pensiones de los españoles. Ése es otro rayo de esperanza. No es que no ahorremos, sino que ahorramos mal, con una concentración excesiva".

En el programa de esta semana, le ponemos cifras a este esquema general y a las necesidades de un futuro jubilado: "Si tienes la pensión máxima, eso supone unos 2.500 euros al mes en términos netos tras impuestos. Si tú quieres cobrar 3.000 euros al mes, necesitas 500 euros más. ¿Y eso cuánto es? 60.000 euros por década por cada 500 euros al mes". Y un mensaje inequívoco: "El mejor momento para empezar a ahorrar es el día en el que naciste", defiende Díaz-Giménez, para aprovechar las posibilidades del interés compuesto: "Cuando no ahorras te arrepientes. Pero cuando ya eres mayor, no puedes hacer nada".