Estrenos en cines

El menú

La joven pareja (Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult) protagonista de El menú no vive preocupada por el dinero y lo gastan sin cuidado para disfrutar. Al enterarse de que en un remoto restaurante ofrecen una experiencia culinaria única de la que todo el mundo habla, deciden acudir allí a probar el exclusivo menú. Sin embargo, el chef (Ralph Fiennes) ha decidido introducir un nuevo ingrediente en la comida. Este cambio secreto que nadie más conocerá cambiará la vida de manera sorprendente de los dos enamorados.

A todo tren 2: Ahora son ellas

Ha pasado un tiempo desde que Ricardo (Santiago Segura) y Felipe (Leo Harlem), tuvieron que llevar a los niños a un campamento y se quedaron fuera del tren dejando a los niños dentro. Clara (Paz Vega) desconfía de ellos y toma la decisión de llevar a los niños personalmente con ayuda de su amiga Susana (Paz Padilla). Sin embargo, ahora serán ellas las que se separen de los niños por un accidente.

La emperatriz rebelde

En la Navidad de 1877, Isabel de Austria (Sissi) celebra su 40 cumpleaños. Como Primera Dama de Austria y esposa del emperador Francisco José I, no se le permite expresarse y debe seguir siendo la bella joven emperatriz para siempre. Para cumplir estas expectativas, sigue un estricto régimen de ayuno, ejercicio, peinados y mediciones diarias de la cintura. Asfixiada por estas convenciones, hambrienta de conocimiento y de vida, Elisabeth se rebela cada vez más contra esta imagen.

Noche de paz

Nochebuena es un momento de reunión familiar, de pasar la noche junto a la familia y disfrutar de las fiestas. Sin embargo, la Navidad de este año para una familia será muy distinta. Su noche se ha visto interrumpida por la llegada de un grupo de mercenarios que los secuestra por su riqueza. Lo que no esperan los delincuentes es que Papá Noel (David Harbour) no va a dejar que esto suceda y su regalo de este año va a ser salvar a esta familia. Santa Claus demostrará que no es simplemente un señor mayor afable, que tiene un secreto bajo la manga.

Venus

Película de Jaume Balagueró basada en un cuento del famoso escritor H.P Lovecraft, titulado 'Los sueños de la casa de la bruja'. La historia sigue una joven bailarina de discoteca que roba un importante alijo de pastillas de éxtasis a los dueños del local en el que trabaja. Cuando es pillada en plega fuga por uno de los miembros de seguridad, este le clava una navaja en la pierna, aunque consigue escapar. Buscando refugio, acudirá a la casa de su hermana que vive en un desolado edificio de la periferia.

Allí también se reencontrará con su sobrina a la que hace años que no visita. La niña comienza a contarle cosas aparentemente paranormales que suceden en el piso de arriba y comienzan a preocupar a la protagonista. Mientras, sus viejos jefes andan tras sus pasos armados hasta los dientes y con ganas de venganza por el robo.

Suro

Helena e Ivan se embarcan a cambiar de vida en los bosques de alcornoques, huyendo del ajetreo de la gran urbe. Sin embargo, ser forasteros en un entorno extraño y la creciente tensión entre habitantes locales e inmigrantes les obligará a tomar una decisión. A pesar de llevar años de relación, una vez allí sus diferentes puntos de vista sobre cómo vivir en la tierra salen a la luz, y comienza a tambalear su futuro como pareja.