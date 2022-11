Datos contra la demagogia anti-ejército: cuánto gasta España (poco) y qué consecuencias puede tener

¿Cuánto gastamos en Defensa? Respuesta rápida: poco. Mucho menos que la mayoría de nuestros socios de la OTAN. No sólo eso, estamos lejísimos (más o menos a la mitad) del compromiso que adquirimos con esos mismos socios de gastar en esta cuestió alrededor del 2% del PIB. En realidad, España es el segundo país que menos destina a esta partida de toda la Alianza Atlántica. Sólo Luxemburgo gasta menos, en proporción del PIB que nosotros.

¿Es esto justo? ¿Eficiente? ¿Tendrá consecuencias? Para responder a estas preguntas, esta semana nos visita en Economía Para Quedarte Sin Amigos Javier Arias Borque, nuestro compañero en Libertad Digital y experto en Defensa e Interior. Con él analizaremos los desafíos geopolíticos a los que se enfrenta España y los compromisos que hemos firmado con nuestros aliados. Porque ahí tenemos otra cuestión importante: incluso aunque no nos guste (si es que no nos gusta) destinar parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a estas cuestiones, lo cierto es que hemos pactado que lo haríamos. Estamos incumpliendo si no llegamos a ese 2% del PIB para el que nos faltan más de 15.000 millones de euros al año.

La economía de la guerra es un tema complejo y muy dado a la demagogia. Nunca hemos visto a un candidato en campaña pedir "más tanques" o "más cazas". Sin embargo, Nuria Richart y Domingo Soriano lo harán esta semana, siguiendo el espíritu de su programa. Nosotros, que querríamos recortar casi todas las partidas presupuestarias, queremos, sin embargo, incrementar la más impopular: la destinada a nuestras Fuerzas Armadas.

Y para hacerlo nos pertrechamos de datos: cuánto cuestan las cosas de la guerra, desde un avión de última generación a mantener a un soldado en campaña. Qué supone defender nuestra frontera sur de las amenazas de un país que no reconoce nuestra soberanía sobre parte del territorio nacional; o ayudar a Ucrania con material bélico para hacer frente a las fuerzas rusas; o enviar destacamentos a bases en el extranjero para misiones de la OTAN o la UE.

El debate es complejo y muy dado a la demagogia. La Defensa es un gasto que, año a año, en situación de normalidad, siempre parece superfluo o, al menos, no urgente. ¿Van a atacar mañana a España? No parece muy probable. Así que ante la penuria presupuestaria y el déficit, parecería que lo lógico es rascar un poco más de esta partida. ¿Qué más da no comprar unos aviones más este año? ¿No hay cosas más urgentes, como hospitales y escuelas? Éste ha sido el enfoque de la política española en las últimas décadas. Las Fuerzas Armadas siempre ha sido lo último, lo que nadie cuidaba, lo que no importaba. Nuestra mirada se dirige al largo plazo, como nos gusta en este programa y por eso sabemos que puede que el mes que viene podamos tirar con lo que tenemos... pero quizás el día que sea realmente necesario, no seamos capaces de enfrentar todos nuestros desafíos.

Música: en esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo The Kills.

Tape Song Future Starts Slow Echo Home Black Balloon Impossible Tracks