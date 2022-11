Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, ha estado en La Noche de Dieter de esRadio, analizando los problemas del sector sanitario en España, que han estallado sólo en unas pocas comunidades autónomas y, singularmente, en Madrid, pero que en su opinión "es un problema nacional".

Toranzo ha asegurado que "no hay carencia de médicos, hay carencia de especialistas" porque para formarlos hay que añadir cuatro o cinco años a la carrera de Medicina, "que ya es la más larga".

En su opinión el problema nace de "una mala planificación" desde hace años y también "mala gestión" y "sobre ese campo ya abonado han surgido conflictos" como el de Madrid, sobre el que no ha dudado en asegurar que "ha habido una mala decisión de la Consejería" en la apertura de los centros de urgencia, si bien ha puntualizado que "en Madrid hay mucho foco mediático, pero en otras CCAA están igual o incluso peor".

Responsabilidad de Sanidad

Tomás Toranzo ha explicado que el "Ministerio de Sanidad tiene obligación de coordinar la política sanitaria", pero en lugar de eso la ministra no ha querido nunca reunirse con los profesionales médicos: "Le hemos hecho propuestas y ni siquiera ha tenido la decencia de reunirse con nosotros".

En su opinión hay pocas dudas de que "habrá que recurrir a movilizaciones", pero "nuestro objetivo no es montar manifestaciones ni huelgas, es buscar soluciones", si bien lo que está ocurriendo no es precisamente eso: "No es normal es que el ministerio quiera quitarse de en medio cuando hay un problema grave que es responsabilidad suya".

El presidente de la confederación de Sindicatos Médicos ha advertido que "soluciones mágicas no hay", pero ha pedido "que se hagan las modificaciones oportunas" para, por ejemplo, "que no se jubile a los médicos obligatoriamente" a una edad determinada, cuando todavía pueden ejercer la medicina con todas las garantías.

Además, ha pedido también al Ministerio de Sanidad que facilite "la homologación de profesionales extracomunitarios que están pendientes de ese trámite para poder trabajar en el sistema público", algo que "no se hace porque el Ministerio desde hace muchos años está desmantelado y tampoco tiene voluntad de asumir esa responsabilidad".

En su opinión sólo sería necesario "poner recursos" pues se trata de meros "trámites burocráticos", pero en lugar de eso "se está utilizando el Ministerio más como arma política que como elemento para coordinar el Sistema Nacional de Salud".