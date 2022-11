Meritocracia y la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿me merezco lo que tengo?

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos , nos ponemos serios. Bueno, no del todo, porque el espíritu del programa es mirar con un punto de ironía incluso los asuntos más importantes. Y hoy tenemos uno de ellos: la meritocracia. Es decir, nos vamos a preguntar si nos merecemos lo que tenemos, si el mercado es justo, si nos han premiado (o castigado) en función de algo que hayamos hecho o de si nuestra posición en la vida se debe sólo a la suerte.

Como percha para hablar de este tema, Nuria Richart y Domingo Soriano nos traen "La tiranía del mérito", de Michael Sandel, uno de los libros de ciencias sociales de los que más se ha hablado en los últimos años. El autor, uno de los filósofos más populares de las últimas décadas (Premio Princesa de Asturias en 2018), plantea un problema doble: en primer lugar, la movilidad social dentro de nuestras sociedades se ha estancado. No somos capaces de ofrecer alternativas realistas de mejora a capas cada vez más amplias de nuestra sociedad. Además, cree que se ha impuesto una retórica de ganadores que se lo merecen todo y perdedores que son culpables de su situación. En resumen, para los de abajo no hay buenas salidas y se sienten insultados. Es lógico que esto genere resentimiento y la búsqueda de alternativas populistas en política (así define Sandel el Brexit o a Trump).

Nuestra primera respuesta es que no es cierto. No es verdad que ésa sea la visión dominante en nuestra sociedad. No vivimos, ni mucho menos, en un ambiente que glorifique el éxito y desprecie el fracaso, que aliente el esfuerzo máximo y no tolere a los que no llegan arriba. Más bien al contrario. Vivimos en la sociedad de los derechos. Si tenemos un problema es, en nuestra opinión, el contrario: estamos todo el día buscando excusas para culpar a otros de lo que nos pasa. Es verdad que puede haber ámbitos (como el del acceso a las universidades de élite en EEUU) en los que se haya impuesto una competencia excesiva o una meritocracia no sana; pero son la excepción, no la norma.

Y le ofrecemos a Sandel una alternativa que nunca se ha planteado: el mercado. No hay ningún lugar en el que más talentos se puedan desarrollar y encontrar su lugar. No es cierto que el mercado premie a unos pocos frente a los muchos. En realidad, es al contrario, si algo han demostrado los últimos dos siglos es que el mercado premia a muchos (es verdad que en diferentes medidas) y que todos (o casi todos) podemos encontrar a alguien a quien le interesen nuestras habilidades. Frente a un Estado que decide de forma caprichosa quién es el vencedor, el mercado nos fuerza a pensar en los demás y a buscar, dentro de nuestros recursos y capacidades, aquellos que mejor les sirvan.

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el cantautor español Javier Álvarez.

