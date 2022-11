Cuatro buenas ideas que nadie defiende: por qué las bolsas de plástico no deben desaparecer

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, queremos cumplir a rajatabla con el lema para el que fue creado este programa. Por eso, el último episodio se lo hemos dedicado a esas cosas que ya no es que sean políticamente incorrectas (que lo son) sino que no tienen a nadie que las defienda. Objetos, ideas, conceptos... que sólo le gustan a Nuria Richart y Domingo Soriano.

Por ejemplo, las bolsas de plástico. Denostadas, prohibidas, señaladas, usadas con vergüenza... Pues bien, a nosotros nos encantan. Son un invento barato, con múltiples usos, muy práctico para aquello para lo que fueron inventadas y medioambientalmente muy eficientes. Sí, aunque suene extraño, también nos gustan por eso, porque hay pocos inventos que hayan salvado más ecosistemas que los derivados del plástico, incluidas las bolsas. Por qué, entonces, tienen tan mala prensa. Lo ignoramos, pero queremos defenderlas. Si no, creemos que nadie lo hará.

El hilo conductor de este programa será la distancia que existe de la teoría a la realidad. Porque sí, en el informe técnico, en la exposición de motivos o en el paper académico todo cuadra. Los datos son contundentes y las conclusiones obvias, hay que optar por las soluciones más eficientes. El problema es que luego llega la realidad, con su mazo y sus anexos, que siempre ponen un pero en lo que parecía evidente. Por ejemplo, con las bolsas: decir que es reciclable o que tiene múltiples usos está muy bien... pero luego hay que reciclarlas o usarlas muchas veces. Eso ya no es tan sencillo. Por eso, las cuentas no salen y lo que nos dice la experiencia es que lo que parecía una solución sub-óptima, empieza a aparecer como la mejor posible. Sí, ¡posible!, una palabra que está fuera del discurso público.

Como no sólo de plástico vive el hombre, en este programa también hablaremos de otras buenas-malas ideas que a nadie más gustan. Como las playas para todos o los servicios municipales a coste cero... que nunca son para todos ni a coste cero. O los colegios bilingües y con muchas herramientas informáticas que ofrecen un montón de posibilidades, que nunca llegan a plasmarse en la práctica. O las políticas basadas en "la evidencia", que no dejan de ser la última excusa para justificar lo que siempre ha animado las leyes: la ideología del gobernante de turno. Por eso, más que perder el tiempo discutiendo de cifras o revisando los anexos económicos, a ver si cuadran, nuestra propuesta es que las normas se aprueben porque al ministro le da la gana. ¿Esto hará que las leyes sean mejores? No, pero perderemos menos el tiempo con documentos que no sirven para nada; y no nos ataremos a unos números que están ahí para justificar lo que ya estaba decidido anteriormente.

Lecturas y enlaces comentados en este episodio

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Vampire Weekend. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"A-punk"

"Step"

"This life"

"Campus"

"Unbelievers"

