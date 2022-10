Estrenos en cine

Ámsterdam

En la década de los años 30, tres amigos muy cercanos (Christian Bale, John David Washington y Margot Robbie) tienen un pacto para protegerse siempre, cueste lo que cueste. Sin embargo, los dos soldados y la enfermera se ven involucrados en un caso de asesinato del que son los tres principales sospechosos. Este hecho no pondrá en peligro su amistad, todos juntos intentarán demostrar que ellos no son los culpables. Pero no lo harán solos, los acompañarán varios aliados durante su misión. Y mientras están en la vorágine de salvarse de la cárcel, descubrirán uno de los mayores secretos de la historia de Estados Unidos.

Bros: Más que amigos

La cinta sigue a una pareja sentimental de dos hombres que tratan de superar sus traumas pasados. A medida que los sentimientos aumenten, el compromiso será mayor y eso es algo con lo que deberán lidiar si quieren mantener su relación amorosa.

L'immensitá

Roma en los años setenta, la familia Borghetti acaba de instalarse en uno de los numerosos complejos residenciales de nueva construcción en la capital italiana. A pesar de esta reciente mudanza, al último piso de un nuevo apartamento con vistas a toda la ciudad, Clara (Penélope Cruz) y Felice ya no están enamorados, pero no pueden separarse.

Clara se evade de su soledad centrándose en la relación especial que tiene con sus tres hijos. La mayor, Adriana, aún no acomodada al nuevo barrio, se presenta deliberadamente como un chico ante los niños, lo que llevará a un punto de ruptura en el único vínculo que aún mantiene unida a la familia.

Edén

Edén narra la historia de Marina (Charlotte Vega), una joven que lleva tiempo intentando escapar de los recuerdos que la persiguen tras un trágico evento del pasado. Atormentada y destrozada por la culpa, decide acudir a una empresa clandestina, situada en medio de la naturaleza, que le ayudará a poner fin a su sufrimiento.

Queso de cabra y té con sal

Coproducción entre Alemania y Mongolia. Amra, de 11 años, lleva una vida nómada tradicional con su madre Zaya, su padre Erdene y su hermana pequeña Altaa en una provincia en medio de la estepa mongola. La familia lleva una pacífica y rutinaria vida. Zaya cuida del rebaño, Erdene trabaja como mecánico y vende el queso casero que ellos mismos elaboran en el mercado local del pueblo. Sin embargo, un día las empresas mineras internacionales irrumpen en el lugar y acaban destruyendo el paraje natural y el medio en el que viven.

El oficio de aprender

Los 'Compagnons du Devoir' es una organización francesa de artesanos, basada en el aprendizaje y la fraternidad, que proporciona un oficio tradicional a jóvenes con escasos recursos. Naëlle tiene 19 años y un pasado complicado a sus espaldas. A raíz de un taller, Naëlle conoce a Hélène, quien se convertirá en su mentora y la ayudará a encontrar su rumbo en la vida. Naëlle se forjará un camino en el mundo de la artesanía y se dará cuenta de que los valores de los 'Com-pagnons' no son solo palabras vacías.

Hopper, el polloliebre

Ambientada en un mundo fantástico, la película sigue las aventuras de Chickenhare: un joven mitad pollo y mitad liebre, que fue adoptado por el rey Peter, una famosa libre aventurera. Ansioso por encajar y sentirse amado a pesar de sus diferencias, Chickenhare está obsesionado con las aventuras, sin importar lo torpe que sea. Cuando el villano más grande del reino (su propio tío) escapa de la cárcel y amenaza con derrocar a su padre, Chickenhare se embarca en una carrera épica contra el tiempo junto con la tortuga Abe y la experta en artes marciales Meg.

El cuarto pasajero

La última película de Álex de la Iglesia nos presenta a Julián (Alberto San Juan), un divorciado de 50 años que se encuentra en el peor momento económico de su vida. Para paliar esta situación decide recurrir a una aplicación para compartir su coche con todo aquel que necesite viajar a Madrid. Una de esas personas es Lorena, (Blanca Suárez) una joven que se ha vuelto muy asidua en el coche de Julián ya que viaja a menudo a la capital.

Pasados unos meses, Julián se enamora de Lorena y está dispuesto a compartir sus sentimientos con ella, aprovechando uno de los comunes viajes que comparten. Sin embargo, tras cometer un error a la hora de escoger el resto de los ocupantes del coche, uno de los pasajeros hará que los planes de Julián cambien por completo.