La inflación es la estrella del año, en la cesta de la compra y en los mercados. Porque tanto las subidas de los precios como la respuesta de gobiernos y bancos centrales ocupan un lugar preferente en los titulares y en las preocupaciones de los inversores. Por eso, esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme tratamos de nuevo esta cuestión: ¿qué puede hacer el ahorrador medio español ante esta coyuntura?

Para ayudar a responder esta cuestión, nos acompaña José Belascoain, miembro del equipo de relación con inversores de Cobas AM. Y lo primero que hace es recordarnos que no es tan sencillo controlar las subidas de precios una vez que ya se ha iniciado ese círculo vicioso de precios altos, posible recesión y nuevas medidas (en ocasiones extraordinarias) por parte de los bancos centrales: "Una vez que la inflación toca el 5%, los datos históricos nos dicen que volver al entorno del 2% supone una media de unos 10 años".

Es una frase que asusta... porque desde hace semanas parece como si todos estuviéramos buscando el punto de anclaje, esa situación en la que sentimos que lo peor ya ha pasado o se han terminado las turbulencias. Esa historia de la que habla Belascoain nos recuerda que controlar la inflación no será tan sencillo: el IPC no volverá al 2% como por arte de magia ni un par de subidas de los bancos centrales obrarán el milagro. También es verdad que no es necesario que tardemos 10 años: incluso si conseguimos, en Europa o EEUU, retornar al 2% dentro de 3-4 años, eso sería mucho más tiempo del que habríamos pensado hasta que llegamos a esta coyuntura. Nadie pensaba que los precios subirían como lo han hecho ni que los bancos centrales tendrían que actuar con esta contundencia.

En el caso de Cobas AM, esto tampoco es tan relevante, porque no miran la coyuntura ni hacen muchas predicciones para el futuro cercano. Su objetivo sigue siendo comprar compañías que estén protegidas ante cualquier entorno y que sean capaces de trasladar a sus clientes estos incrementos de precios.

Para los ahorradores, Belascoain defiende la renta variable (al fin y al cabo es el campo en el que trabaja Cobas AM), pero más allá de la Bolsa, nos recuerda que en momentos como éste la clave es estar invertido "en activos reales: bienes que la sociedad demanda y necesita, y que uno piensa que va a seguir demandando en el futuro".

Belascoain nos comentará cómo ven la situación de algunas de las compañías clásicas de su fondo: Golar LNG, Dixon Carphone o Arytza. "Nosotros intentamos no pagar el crecimiento, porque ni siquiera sabemos si lo va a haber. Lo que intentamos es pagar un buen precio por el actual negocio. Si luego llega el crecimiento, mejor. Y a veces se dice que el value no quiere crecimiento, pero no es cierto. Lo que no queremos es pagar por un crecimiento que puede no llegar".