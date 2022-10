Una pequeña lección sobre impuestos (y socialdemocracia) para Pedro Sánchez

Con los impuestos hay mucho mito. De todos y para todos. El mito liberal-libertario, por ejemplo, es aquel que hace cuentas falsas y dice "si gano 25.000 y me quitan otro tanto en impuestos... lo único que tengo que hacer es eliminar al Estado y tendré el doble de renta disponible". Es mentira, claro. Porque si no estuviera el Estado habría que pagarse muchos de los servicios que éste provee ahora de forma privada (desde la seguridad a la limpieza de las calles, pasando por sanidad o educación). Y no sería barato. ¿Más o menos barato que ahora? ¿Con más o menos calidad? Ahí ya tenemos otra discusión, pero pensar que con unos pocos cientos de euros podríamos cubrir lo que ahora nos aporta el Estado es mentira.

El mito socialdemócrata va por otro lado. Es ese que dice que la gran mayoría de los ciudadanos paga menos impuestos que los servicios públicos que recibe. Sí, vienen a explicarnos de forma explícita o implícita, pagamos impuestos aunque no nos gusta... pero al final, el saldo es positivo para casi todos nosotros. Y entonces, ¿de dónde sale el dinero? De unos pocos ricos a los que exprimimos a tributos, con la magia de la fiscalidad progresiva. Pero apenas hablamos del 1-2% de la población. También es mentira, por supuesto. Con los impuestos del 1% más rico (y todavía más en un país con muy pocos ricos como España) no daría ni para pagar una pequeña parte. De hecho, un porcentaje considerable de las "clases medias trabajadoras" de las que habla casi cada día el presidente son contribuyentes netos: pagan más en impuestos que servicios reciben. Esto no es bueno ni malo, es el sistema. Pero que no nos engañen.

Con este esquema en la cabeza, comienza esta semana Economía Para Quedarte Sin Amigos. Y lo hace como respuesta al discurso que hace unos días pronunció Pedro Sánchez ante el Foro La Toja y en el que desgranó los costes de diferentes servicios públicos. El presidente aseguró que: "La inmensa mayoría de la gente recibe más servicios de lo que paga en impuestos. Reaparecen los brujos que rescatan sus fracasadas recetas y proclaman que ‘el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos’. ¿Entonces las soluciones también están en el bolsillo de los ciudadanos? Es decir, ¿queremos que las soluciones dependan del bolsillo de cada ciudadano?". Nosotros nos preguntamos si eso es verdad.

Eso sí, Nuria Richart y Domingo Soriano nos responden como suele ser habitual, con muchas cifras y con un planteamiento nada complaciente, que recuerda a unos y otros que sus sueños son simplemente eso, una ilusión: ni lo que ahora cubre el Estado sería barato si lo pagáramos de forma privada; ni a casi todos nos sale rentable el sumatorio fiscal.

Lecturas y enlaces recomendados

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Mecano. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Me cuesta tanto olvidarte"

"La fuerza del destino"

"Maquillaje"

"Ay qué pesado"

"Aire"