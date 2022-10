Estrenos en cine

Los renglones torcidos de Dios

La historia gira en torno a Alice Gould (Bárbara Lennie), una mujer que es ingresada en un sanatorio mental pero que dice ser una detective privada que está investigando un caso, pese a que según los médicos es una paranoica obsesiva que ha atentado contra la vida de su marido.

El largometraje, dirigido por Oriol Paulo, es una adaptación de la novela homónima de 1979 de Torcuato Luca de Tena.

Baila con la vida

Tras 30 años de matrimonio, Sandra descubre que su marido Paul le está siendo infiel con su mejor amiga. Esto hace que decida dejarle inmediatamente y abandonar el hogar que había creado junto a él. Como resultado, no le quedará más remedio que volver a sus orígenes y regresar a la casa de su infancia, donde vive su hermana Danie. Pero, la convivencia será un gran impedimento. Aunque son mayores las diferencias que las afinidades, existe algo que las une: la danza. El baile se convertirá en una vía de escape para ambas, quienes conocerá a Roberto y Lucien. Comienza una nueva etapa las hermanas y una nueva forma de vivir la vida.

En los márgenes

En los márgenes es un 'thriller' sobre unos personajes que tratan de mantenerse en pie y ser capaces de sobrevivir a un día clave que puede cambiar para siempre el curso de sus vidas. Un largometraje contrarreloj sobre las relaciones personales y el afecto como motor para seguir adelante. Andrés Arconada entrevista a su director Juan Diego Botto y Penélope Cruz.

Fall

Dos amigas, Becky y Hunter, cuyas vidas giran en torno a la superación de sus propies límites y miedos, se proponen un nuevo reto: escalar una torre de telecomunicaciones en desuso de más de 600 metros de altura. Pero en su ascenso, a pesar de su experiencia en el campo, las dos mujeres se encuentran atrapadas en la torre y obligadas a sobrevivir sin recursos y bajo un sol abrasador.

El vasco

Filme que nos presenta a Mikel, un treintañero que cansado de vivir en Euskadi -en paro y recién abandonado por su novia- acepta la invitación de un tío segundo, al que solo conoce por internet, para cambiar de aires y marcharse a un pueblo perdido de Argentina. Lo que el joven no imaginaba es que ha llegado a una pequeña Euskadi habitada por argentinos que nunca han pisado la tierra de sus antepasados. Por si fuera poco, Mikel se dará cuenta de que su tío es un soñador y su tía abuela despierta de su estado vegetativo y le confunde con su propio hermano: el abuelo de Mikel. A partir de ese momento, Mikel vive atrapado en un País Vasco ficticio en mitad de Argentina. Andrés Arconada entrevista a Jabi Elortegui.

Estrenos en plataformas

Cómo satisfacer a una mujer – Movistar Plus+

Una divertida comedia dramática de la escritora y directora Renée Webster que arroja luz sobre qué significado tiene el placer para las mujeres. Webster, a través del personaje de Gina, propone una historia de liberación sobre una mujer de mediana edad que decide tomar las riendas de su vida.

Gina es una mujer que acaba de perder su trabajo y que, además, se siente atrapada en un matrimonio que hace tiempo perdió la pasión. Como sorpresa de cumpleaños, sus amigas deciden enviarle un stripper a su casa… es entonces cuando Gina se le ocurre la genial idea de convertir a un equipo de mozos de mudanza en limpiadores de casas que ofrezcan también favores sexuales a sus clientas.

Una historia original basada en un negocio real de las mismas características dirigido por dos mujeres en Australia, algo que despertó en Webster preguntas cómo: "¿quiénes son sus clientes?, ¿quiénes son estas mujeres que optan por pagar por una experiencia sexual?", cuyas respuestas para la directora "fueron muy diferentes a lo que esperaba".

Fotograma de 'Cómo satisfacer a una mujer'.

Nitram – Plataformas varias

Justin Kurzel (Macbeth) es el director de este thriller psicológico que se adentra en la mente del asesino Martyn Bryant, que en abril de 1996 asesinó a 35 personas e hirió a otras 23 en Port Arthur, convirtiendo esta masacre en uno de los tiroteos más cruentos en la historia de Australia. El encargado de dar vida a Bryant es Caleb Landry Jones (Déjame salir), cuya interpretación le valió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes de 2021.

Kurzel se adentra en la película en la psique de Nitram -apodo con que todo el barrio conoce a Bryant-, un muchacho con discapacidad cognitiva, solitario, ignorado, irascible y huraño que un día conoce a Helen Harvey, una mujer que vive sola con sus animales y con la que Nitram construye una vida al margen de todo. Sin embargo, cuando esta desaparece trágicamente, la cólera y la soledad vuelven a apoderarse del joven, lo que provoca en Nitram un descenso a los infiernos.

Numerosos familiares y víctimas de la masacre pidieron que el proyecto se abandonase por el impacto que pudiese generar entre los afectados. Como consecuencia de ello, el filme tan solo se exhibió en dos salas en Tasmania (Australia).

Despidiendo a Yang – Prime Video

Cuando su querido androide llamado Yang, al que consideran un miembro más de su familia, se estropea inesperadamente, Jake (Colin Farrell) busca una manera de repararlo. En el proceso, Jake descubre la vida que ha ido pasando frente a él, reconectándose con su esposa (Jodie Turner-Smith) y su hija (Haley Lu Richardson).

Navidades en la granja – Movistar Plus+

Christopher Weekes dirige esta comedia romántica llena de enredos y amor en la que todo es posible. La cinta, ambientada en Australia durante la época navideña, sigue la historia de Emmy, una escritora que, basándose en los diarios de su madre, ha conseguido convertir su último libro en un auténtico éxito. Una editorial le acaba de ofrecer un contrato millonario, pero antes la editora jefa y su hijo quieren conocer de primera mano cómo es la vida de la que Emmy habla en su libro. Pero hay un problema: esta vida no existe. Emmy no es más que una neoyorquina cualquiera que tendrá que aparentar, con la ayuda de su primo y del marido de este, una vida que no es la suya. ¿Cuánto puede durar esta farsa?

Fotograma de 'Navidades en la granja'.

Catherine Called Birdy – Prime Video

En el pueblo medieval inglés de Stonebridge, Lady Catherine (conocida como Birdy) es la hija de los nobles Lord Rollo y Lady Aislinn. Vive en la Mansión Stonebridge, una casa que, al igual que la familia, está en decadencia. Con una economía precaria, aunque muy codioso, Rollo ve en su hija la solución para salir de la bancarrota casándola con un hombre rico a cambio de dinero y tierras. Pero Birdy es enérgica, inteligente y aventurera, y está dispuesta a rechazar a cualquier pretendiente de maneras cada vez más inverosímiles. Su imaginación, su rebeldía y su profunda creencia en su propio derecho a la independencia la llevan a chocar con sus padres. Cuando llega el pretendiente más malvado de todos, los padres de Birdy deberán superar la máxima prueba de amor hacia su hija.