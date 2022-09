¿Qué nos traerá el próximo otoño? Los grandes inversores y analistas se mueven entre el temor y la esperanza. El temor a que las cosas sigan como hasta ahora, en este año 2022 tan convulso y negativo para los mercados, y la esperanza de que en algún momento cambie la dirección de las gráficas.

Y decimos "negativo", aunque esto no es del todo exacto. Porque es verdad que, para la mayoría de los actores del mercado, los últimos meses están siendo una carnicería. Pero es igualmente cierto que hay unas cuantas excepciones. En España, una de las más destacadas es la de Azvalor, la gestora de Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, que llevaba a finales de agosto un 38% de revalorización anual (mientras, su índice de referencia, el MSCI Europe Total Return Net, acumulaba un -7% a comienzos de esta semana, y el S&P 500, por ejemplo, estaba en el -18%). Desde mínimos post-Covid, de marzo de 2020, el fondo AzValor Internacional se ha revalorizado un estratosférico 236%, triplicando el dinero de sus partícipes (de los que hayan sido pacientes).

Para explicarnos cómo lo están logrando y qué esperan de los próximos meses, hace unos días visitó Tu Dinero Nunca Duerme , Beltrán Parages, socio fundador y director de Relación con Inversores de Azvalor: "La rentabilidad adicional que hemos hecho respecto al índice es la más abultada de nuestra historia: +50%".

Lo primero que nos desvela, casi nada más empezar la conversación, es una sorpresa que también anuncia movimiento en los próximos meses: "No nos gusta invertir por invertir. Pero ahora tenemos una posición de caja por encima de nuestra media histórica. Teníamos un 20% en agosto, aunque parte de esa caja ya la hemos puesto a trabajar porque hemos encontrado compañías". Es decir, que AZ tiene munición para salir al mercado en busca de gangas. Una situación que, tras las caídas de los últimos meses, es muy apetecible.

Por otro lado, en Azvalor mantienen la convicción en el sector que más alegrías les ha dado en los últimos años, las materias primas y la energía: "Quien está generando inflación son las materias primas y la energía. Para estas compañías, la inflación es margen. Alguien al que le cuesta 40-45 dólares la tonelada de carbón y antes vendía a 50, pero ahora vende a 450... pues está generando inflación, pero ellos lo que observan es que sus márgenes y su Ebitda se multiplican por 10".

Por supuesto, no podíamos dejar pasar los excelentes resultados de los últimos meses, que han hecho de la gestora la gran estrella del mercado nacional en 2022. ¿Se puede mantener ese buen tono del último año en un mercado marcadamente bajista? Paragés cree que sí, en parte porque lo que estamos viendo es en cierta medida una corrección de los excesos del pasado: "La mayoría de los activos durante muchos años lo habían hecho muy bien, excesivamente bien..." pero ahora se está viendo que aquello no era sostenible. Y advierte: esta tendencia "va a seguir, porque muchas de las compañías más caras siguen estando caras. Todavía hay mucho margen de corrección para esas empresas e índices que durante años han vivido al calor del QE [las políticas expansivas] de los bancos centrales. Tipos cero, deflación y estímulos... tenían el viento de cola. Pero ahora tenemos tipos al alza, inflación y retirada de estímulos: viento de cara para casi todo".

En AZ Valor, ante este panorama, se reafirman en sus convicciones y en no seguir las modas del mercado: "Lo que no es normal es que algo cotice a 30 veces beneficios, por unos beneficios que no son reales. Ahora se está normalizando y eso son buenas noticias".