El Quijote 'liberal': una mirada diferente y provocadora al hidalgo manchego

Eric Clifford Graf es catedrático de literatura en la Universidad Francisco Marroquín. Se doctoró en literatura española en la Universidad de Virginia (1997). Ha sido profesor de literatura española en las universidades de Smith, Illinois en Urbana-Champaign, Chicago, William & Mary y Wesleyan. Además, es especialista en "El poema de mio Cid", Garcilaso de la Vega, Juan de Mariana, El Greco, San Juan de la Cruz, Pedro de Calderón, José de Cadalso, Vicente Aleixandre y Julio Cortázar. Y ha escrito trabajos como "Anatomy of Liberty in Don Quijote de la Mancha: Religion, Feminism, Slavery, Politics, and Economics in the First Modern Novel" o "Tocqueville entre Madison y Cervantes: La democracia dialéctica en América".

Con este bagaje, este texano era el invitado perfecto para un tema que en Economía Para Quedarte Sin Amigos llevábamos mucho tiempo queriendo afrontar: el liberalismo en el Quijote. ¿Fue Alonso Quijano liberal o comunista o socialdemócrata? ¿Podemos asociar las ideologías de nuestros siglos XX y XXI al hidalgo manchego? ¿Qué podemos aprender de la novela de Cervantes? ¿Qué otras lecturas podemos hacer de las andanzas de la pareja Qujote-Sancho?

También hablaremos de uno de los más grandes escritores liberales de todos los tiempos, Alexis de Tocqueville, y de la relectura que hizo del Quijote. Graf asegura que "la mayoría de la evidencia apunta a Cervantes como la principal fuente de la visión sociopolítica de Tocqueville en la segunda parte de La democracia en América. Aparte del atractivo personal de la novela para Tocqueville, el éxito internacional de Don Quijote la hizo en un punto de referencia obvio para las páginas más universales, tragicómicas y distópicas de La democracia en América. Más específicamente, Tocqueville nos ha legado en DA 2.3.18 uno de los mejores ensayos jamás escritos sobre Don Quijote, interpretando la primera novela moderna como nada menos que la perspectiva liberal clásica".

Como pueden ver, un capítulo un poco alejado del mundanal ruido de las noticias diarias, pero que, al mismo tiempo, creemos que tiene una enorme actualidad.

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Kings of convenience. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Misread"

"I’d rather dance with you"

"Know how"

"Homesick"

"Mrs. Cold"