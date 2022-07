La pulla de Toni Nadal a Pedro Sánchez: "Ojalá se hubiera dedicado al tenis"

Toni Nadal no se mordió la lengua la semana pasada, durante una charla organizada por BBVA dentro de la llamada ‘BBVA Talent Week’, lanzando una pulla en toda regla al mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El tío y exentrenador de Rafa Nadal recordaba que su sobrino se proclamó campeón de España de tenis alevín en 1997, cuando el jugador de Manacor contaba con 11 años. Entonces, Toni Nadal pidió a la Real Federación Española de Tenis (RFET) un listado con los 25 campeones anteriores en esa categoría de alevín, para transmitirle a su pupilo todos los nombres.

"Me envían la lista y aproveché la comida familiar, para no lanzar las campanas al vuelo.... saqué el papel. No recuerdo los nombres de la lista, porque de eso hace ya 25 años, pero sí recuerdo la conversación, y la conversación fue así: ‘Miguel Pérez, ¿lo conoces? No. Campeón de España como tú. Juan Martínez, ¿lo conoces? No. Campeón de España como tú. Pedro...’ Iba a decir Pedro Sánchez. Ojalá se hubiera dedicado al tenis. Estoy seguro de que mi sobrino le habría dejado ganar", decía Toni Nadal, provocando las risas de todos los presentes en la charla.