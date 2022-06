Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, tenemos un gran invitado: Daniel Fernández, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y director del UFM Market Trends. Este académico lleva meses estudiando el sector financiero chino, especialmente tras el caso Evergrande.

Nos hacemos muchas preguntas sobre una realidad de la que se sabe muy poco, porque ni sale mucha información del gigante asiático ni la que sale es especialmente fiable. ¿Está el sector bancario chino a punto de explotar? ¿Vamos a ver un colapso del sistema inmobiliario similar al que vimos en España en 2010-12? ¿Cuáles serían las consecuencias para el resto de la economía mundial? Son muchos interrogantes, algunos sin respuesta pero todos inquietantes. Porque está claro que no sería lo mismo que implosionara el sector financiero de China que los problemas de las cajas de ahorros españolas (y recordemos que aquello estuvo a punto de llevarse por delante el euro).

Lo cierto es que durante años hemos dado por supuesto que el crecimiento seguiría en aquel país. Pero hablamos de una economía que se ha aprovechado de un punto de partida muy bajo y que les daba muchas opciones de crecimiento. Una vez que se alcanzan niveles de renta más elevados, mantener las tasas de crecimiento es más complicado y las posibilidades de que se formen burbujas son mayores. Es verdad que la economía china tiene algunos sectores bastante liberalizados, pero otros están ultra-intervenidos y generan una enorme ineficiencia y despilfarro. Son nidos de corrupción en los que el PCCh hace y deshace a su antojo. No parece la mejor receta para un crecimiento sostenido o una economía moderna. Sobre todo esto hablarán Nuria Richart y Domingo Soriano, junto a Daniel Fernández. ¿Miedo? Sí, da mucho miedito. Pero no mirar no hará que el problema desaparezca.

