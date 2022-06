Estrenos en Cines

Jurassic World Dominion

Esta nueva entrega transcurre cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar vista en Jurassic World: El reino caído. Ahora, los dinosaurios conviven con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si las personas seguirán siendo los principales depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación. Owen Grady (Chris Pratt), el experto en rapaces, regresa en una nueva aventura junto a Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), la guía del parque. Esta tercera entrega de la saga Jurassic World, basada en los libros de Michael Crichton, la produce Steven Spielberg.

Tenor

Mientras tiene un trabajo precario como repartidor de sushi, Antoine (Mohamed Belkhir), un joven aspirante a cantante de hip hop de los bajos fondos de París, conoce a la Sra. Loiseau (Michèle Laroque), una eminente profesora de la Ópera parisina. Deslumbrada por el talento del joven, ella lo introduce en el mundo de la canto y le ofrece un puesto como alumno suyo. Temiendo que no le entiendan, Antoine, no dice nada a sus allegados, pero esta doble vida lo agobia. En algún lugar entre la dorada y encorsetada clase alta parisina y los duros suburbios en los que creció, Antoine tendrá que encontrar su propia voz.

La voluntaria

Hastiada de su rutina de jubilada, y de compararse con sus amigas que son abuelas, Marisa (Carmen Machi) decide viajar a un campo de refugiados griego donde, a su parecer, necesitan a gente exactamente como ella. Al llegar allí, descubre un mundo que no habría podido imaginar y que le lleva a explorar los límites entre el amor y la necesidad de sentirse práctico.

Los jóvenes amantes

Quince años después de su primer encuentro Shauna, una elegante arquitecta ya retirada, se cruza en el pasillo de un hospital con Pierre, un médico felizmente casado. Ella tiene 71 años y él 45. Opuestos pero hipnotizados el uno por el otro, vuelven a conectar y comienzan una aventura. Viuda, madre y abuela, Shauna necesita reafirmar que después de todo es una mujer plena.

Mr. Wain

Película inspirada en la historia real del británico Louis Wain, un artista, inventor y empresario, que movió cielo y tierra para cuidar de sus cinco hermanas y su madre. Su vida da un vuelco cuando conoce a Emily, el amor de su vida, y ambos adoptan a Peter, un gato callejero. La joven y el animal se convertirán tanto en su familia como en su inspiración para pintar las extraordinarias imágenes de felinos que lo hicieron mundialmente famoso y cambiaron nuestra forma de ver la vida para siempre.

Ninjababy

A los 23 años la vida de Rakel cambia cuando se entera, quizás demasiado tarde, de que está embarazada. Rakel es ilustradora y le encanta estar involucrada en diferentes proyectos, pero ¿criar a un bebé? Rakel debe enfrentarse a esa pregunta antes de lo esperado, y la sorpresa es doble: está de seis meses, por lo que no hay opción de abortar. Amante de la cerveza, las drogas y el sexo sin apegos, no tiene ningún interés en ser madre. Antes de tomar ninguna decisión, comienza a dibujar a su "ninjababy" que no le pondrá las cosas nada fáciles.

Finlandia

Película que narra el sentimiento de una comunidad: las muxes (hombres mexicanos que asumen roles femeninos) y su lucha por el reconocimiento de su género como un tipo más en la sociedad, a la misma vez que combaten sus propias pasiones, traumas y sentimientos más profundos. Es un filme que se enmarca dentro del llamado 'realismo mágico' y explora una fascinante intersección entre la colonización, el capitalismo y la industria de la moda.

Las gentiles

Ana es una chica de clase media más, con los conflictos familiares y problemas de identidad propios de su edad. Aunque desde que conoció a su amiga Corrales la palabra suicidio ha entrado en su vida, aparentemente solo como una idea lejana y transgresora. Pero, poco a poco, lo que parecía un juego en las redes sociales acaba por filtrarse a la realidad. Santi Amodeo firma su sexto largometraje, volviendo a sus orígenes y con una de sus películas más libres. Una película de adolescentes y redes sociales. Una alusión a la doble moral y su mundo ficticio.

Sin ti no puedo

David un alto ejecutivo que tiene una tranquila vida junto a su pareja Álex, un fornido monitor de gimnasio. Éste siempre ha querido ser padre y a menudo piensa que opciones tiene a su alcance: ¿Adopción o vientre de alquiler? Aunque su rico novio no quiere ni oír hablar del asunto. Todo sigue su curso hasta que aparece en su casa, la hermana de David con la que dejó de hablar tras un suceso del pasado, que guardan en secreto.

Ella fue drogadicta y en un descuido provocó el incendio que acabó con la vida de sus padres. Por ello fue condenada a 6 años de cárcel, a pesar de los esfuerzos de Ángel, abogado y ex novio de David, por conseguir su inocencia. Ahora está limpia y decidida a recuperar la única familia que tiene: su hermano David. Y será capaz de hacer cualquier cosa para que su hermano vuelva a aceptarla a su lado.