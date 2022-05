Iván Espinosa de los Monteros es un reconocido aficionado al Real Madrid. El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados estuvo el pasado sábado en el Stade de France en París, viendo cómo el equipo blanco conquistaba la decimocuarta Copa de Europa de su historia tras derrotar al Liverpool (0-1).

Una final que estuvo marcada por el caos organizativo y por los graves problemas de seguridad a las afueras del estadio, lo que obligó a la UEFA a retrasar el comienzo del partido más de media hora, concretamente a las 21:37.

Espinosa de los Monteros ha sido entrevistado este lunes por la noche por Juanma Rodríguez en El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio, donde el dirigente político ha denunciado dos gravísimos problemas, de falta de organización y de inseguridad ciudadana. "Nunca había visto nada parecido a lo que vi en Saint-Denis el sábado. He estado en muchos eventos deportivos, en finales de Champions, en Juegos Olímpicos, voy al Bernabéu con regularidad, y nunca había visto tanta desorganización", denuncia.

"La UEFA dice que fue por culpa de aficionados que habían llegado tarde, no es verdad. Las fan zones cerraron a las seis de la tarde, no había ningún problema de que los aficionados llegaran tarde, sino de acceso al estadio", explica el portavoz parlamentario de Vox, denunciando que los ladrones hicieron su agosto robando "entradas, móviles, todo tipo de pertenencias... ahí no había policías, lo único que había era caos".

Espinosa de los Monteros asegura que estas situaciones no ocurren en España, porque tenemos "una de las mejores policías del mundo", añadiendo que "en Saint-Denis hubo de todo, hasta abusos: gente llorando, niños horrorizados, gente que lo pasó realmente mal, coches quemados... pero podía haber sido mucho más grave porque esos 'residentes locales' se colaron sin entrada con total impunidad".

"¿Tú te imaginas lo que hubiera pasado si se produce una estampida en esos tornos? Parece que no hemos aprendido nada en estos años", lamenta un Iván Espinosa de los Monteros, recordando que el Stade de France es "sede olímpica". "¿Cómo se van a celebrar unos Juegos en un barrio como éste?, ¿cómo puede ser sede de una final de Champions?, ¿cómo la UEFA permite tal cosa?", se lamenta.

Asimismo, el dirigente político denuncia también la inacción de los gendarmes ante una situación como ésta. "La Policía no hacía nada en Saint-Denis, parecían Robocop, porque tenía instrucción de no hacer nada mientras delante de ellos había auténticas hordas asaltando a personas. Esto no se puede permitir en la Europa del siglo XXI", apuntaba Espinosa de los Monteros.