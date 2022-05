TDND: "Nos tenemos que acostumbrar a más volatilidad"

La gestión pasiva está de moda en los foros especializados. Ha sido la gran estrella de la inversión minorista en la última década. Millones de pequeños ahorradores han entrado en los mercados gracias a este tipo de estrategia de inversión: fondos índice, bajas comisiones, carteras con todo tipo de activos que intentan replicar el mercado global... Al final, lo que uno compra cuando adquiere esta gestión pasiva muy diversificada es una especie de futuro sobre la economía mundial.

Pues bien, a pesar de esa entrada de dinero masiva en los últimos años y de que las rentabilidades han sido bastante razonables, muchos alertan de que la próxima década puede ser diferente. Las dudas que genera la situación económica, la amenaza de la inflación en esta salida de la pandemia, la sobrevaloración de algunas de las más grandes empresas del mercado... Hay muchos motivos para dudar, pero también hay muchas razones para mantener un estilo de inversión que en el último medio siglo ha generado más buenas que malas noticias a sus partícipes.

Para hablar de estas cuestiones, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, tenemos como invitado a Kevin Koh Meier, director de Inversiones de Finizens. Y esto es lo que nos ha dicho sobre este asunto: "No son malos momentos para la indexación. Eso no quiere decir que la cartera no vaya a caer nunca. Son momentos difíciles para los mercados. Hemos estado acostumbrados a unas políticas monetarias que ya no están. Nos tenemos que acostumbrar a más volatilidad. Pero no le pidamos a la indexación que haga cosas que ninguna inversión hace: no caer nunca".

¿Cómo ven desde Finizens el ajuste de los últimos meses? ¿Hemos visto ya las caídas que eran necesarias para corregir los sobreprecios de algunos sectores o queda recorrido a la baja?: "Desde la crisis financiera, el inversor no ha vivido este tipo de caídas. Pero era un shock exógeno. Ahora tenemos una serie de factores que han llegado a la vez: política monetaria restrictiva, inflación muy elevada respecto a lo visto en la última década...".

Y otra pregunta que se hacen muchos inversores. ¿Sigue siendo la renta fija el activo más seguro?: "El paradigma ha cambiado, pero hay que tener cuidado con no empujar a inversores que no toleran un determinado nivel de riesgo a un activo que va a tener más volatilidad. Al final, el perfilado tiene un sentido. La lógica es estar invertido la mayor parte del tiempo. Si le recomiendas estar en un activo (como renta variable) que puede tener más caídas y el inversor no las va a tolerar... Puede ser una mala decisión. No existe una alternativa a renta fija que garantice rentabilidad sin riesgo. Pero los bonos norteamericanos ya están recuperando rentabilidad".