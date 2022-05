La historia de la persecución más terrible de Hacienda: "Es la mafia dentro del Estado"

A finales de 2015 el Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por Cristóbal Montoro, publicó su primera "Lista de morosos". Los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente de los integrantes de la misma. Había empresarios, artistas, deportistas... Algunos famosos que dieron juego en los telediarios. Eran los nuevos apestados del siglo XX, los que habían cometido el crimen más horrible que pudiera concebirse: no pagar impuestos.

Y no exageramos al decir esto del "crimen más horrible". No porque nos lo parezca a nosotros, sino porque ése parece ser el criterio predominante en nuestra sociedad. Tenemos a políticos condenados por todo tipo de delitos y que siguen ahí, en sus cargos. Los que se han visto obligados a dimitir encuentran rápidamente acomodo en otros puestos sin que nadie levante el dedo acusador frente a ellos. Sin embargo, si alguno es pillado en alguna falta tributaria, incluso aunque no sea ilegal, no tenga condena o se trate de hechos cometidos hace 15-20-25 años... pues bien, incluso en esas circunstancias, es obligado a dimitir y expulsado de la vida pública como un apestado. Quizás los casos más llamativos son los de Máximo Huerta o José Manuel Soria. Haber pertenecido a una banda terrorista no te inhabilita para la política en España, pero haber tenido un pleito con Hacienda hace 25 años, sí.

Como decimos, aquella lista dio mucho juego. Y dio a conocer a la opinión pública al que la encabezaba, el mayor deudor de Hacienda, el empresario Agapito García Sánchez. Su historia es la que protagoniza esta semana Economía Para Quedarte Sin Amigos. Nuria Richart y Domingo Soriano han invitado a Alejo Moreno, el director de "Hechos probados" (aquí el enlace a su web en la que se puede descargar el film). La película se presentó en la pasada Seminci de Valladolid y es uno de los largometrajes de su género más interesantes de los que se han producido en nuestro país en los últimos años. Es una historia terrible, pero contada de una forma apasionante para lograr un documental excepcional: entretenido, riguroso, bien estructurado... Lo tiene todo, también un héroe trágico que se enfrenta al mal en la forma de un Estado que no atiende a razones y que le asfixia dentro de la tela de araña de la burocracia y los privilegios legales de los que disfrutan sus funcionarios.

Moreno nos alerta sobre ese desequilibrio que existe entre el contribuyente (el obligado tributario) y el inspector, Hacienda, la Administración. Un desequilibrio que ha ido conformando una forma de actuar que no deberían formar parte de un Estado de Derecho: "En Italia hay un chiste que dice que Hacienda es más peligrosa que la mafia. En España, la mafia está institucionalizada dentro del Estado" a través de algunas prácticas más que cuestionables. Y denuncia: "El poder ejecutivo canaliza su poder y su falta de respeto al ciudadano a través de la Agencia Tributaria".

Recomendaciones de lectura

Artículos de Domingo Soriano en Libre Mercado:

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Girasoules. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Paraíso nº1"

"Tiempo muerto"

"Ceremonia robot"

"Contra la pared"

"Mundo feliz"