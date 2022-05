El sastre de la mafia

Filme que sigue los pasos de Leonard, un sastre inglés que solía confeccionar trajes en el mundialmente famoso Savile Row de Londres. Pero después de una tragedia personal, termina en Chicago, trabajando en una pequeña sastrería en una zona peligrosa de la ciudad. Allí teje bonitas prendas para las únicas personas que pueden pagarlas: una familia de peligrosos mafiosos.

Cinco lobitos

Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo actuar. Al ausentarse su pareja por trabajo durante un corto periodo de tiempo, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar al pequeño. Lo que no sabe la joven es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Juego de asesinos (Copshop)

Atravesando el desierto de Nevada en un vehículo acribillado a tiros, el estafador Teddy Murretto (Frank Grillo) trama un plan para esconderse del letal sicario Bob Viddick (Gerard Butler): agrede a la agente novata Valerie Young (Alexis Louder), para que lo detengan y le metan preso en la comisaría. Pero la cárcel no puede proteger a Murretto por mucho tiempo. Viddick se las ingenia para ser detenido también, esperando su momento en una celda cercana hasta que pueda completar su misión.

Cuando la llegada de un asesino de la competencia (Toby Huss) desencadena el caos, las crecientes amenazas obligan a Viddick a ser creativo si quiere terminar el trabajo y escapar de la compleja situación.

JFK: Caso Revisado

El cineasta Oliver Stone regresa al asesinato del presidente John F. Kennedy con JFK: Caso revisado. La muestra nuevas pruebas y testimonios recientemente desclasificados en el último misterio de uno de los asesinatos más misteriosos de la historia estadounidense. Acompañado por los narradores Whoopi Goldberg y Donald Sutherland, así como por un distinguido equipo de forenses, expertos en medicina y balística, historiadores y testigos, el director presenta pruebas convincentes de que en el caso Kennedy la "teoría de la conspiración" es ahora un "hecho conspirativo".

Espejo, Espejo

Álvaro (Santi Millán), Cristina (Malena Alterio), Paula (Natalia de Molina) y Alberto (Carlos Areces) trabajan en la misma empresa de productos de belleza. Mientras se enfrentan a su realidad diaria frente al espejo tratan de hacerse un hueco en la vida. Una comedia sobre cómo lidiamos constantemente en la vida con nuestro propio yo, ya que en ocasiones nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. En una sociedad que tiende a querer eliminar las contradicciones, a hacernos creer que las cosas son blancas o negras es importante reivindicar el terreno de lo gris. Ambición, miedo, amor y traición en una divertida película sobre la identidad.

The deer King (El Rey Ciervo)

En los años posteriores a una guerra feroz, el Imperio de Zol ahora controla la tierra y a los ciudadanos de Aquafa, a excepción del Territorio del Caballo de Fuego de Aquafa (donde los perros salvajes que alguna vez llevaron la letal Fiebre del Lobo Negro continúan vagando libres). Cuando una manada de perros corre a través de una mina controlada por Zol, Van -un ex soldado esclavizado- y una joven llamada Yuna son mordidos por los peligrosos animales, pero logran escapar como los únicos supervivientes del ataque.

Finalmente libres, Van y Yuna buscan una existencia sencilla y pacífica en el campo. Pero a medida que la enfermedad mortal vuelve a descontrolarse, se encuentran en la encrucijada de una lucha mucho más grande que cualquier otra nación.

El arma del engaño

Durante la Segunda Guerra Mundial, dos oficiales de inteligencia utilizan un cadáver y papeles falsos para burlar a las tropas alemanas. El filme cuenta una historia humana de los soldados en la sombra, que luchan en un tipo diferente de guerra fuera de las trincheras y moviéndose en el engaño; perseguidos por el conocimiento de que la certeza y la garantía de éxito no están aseguradas.