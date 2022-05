Lo que no nos cuentan de la energía: "Hace 15 años Europa producía más gas del que exportaba Rusia"

"Pegarse un tiro en el pie". La frase hecha es muy gráfica y refleja perfectamente esa situación en la que alguien trata de solucionar un problema sin pensarlo muy bien, y termina perjudicándose a sí mismo. No sabemos muy bien de dónde sale, parece que es una traducción directa del inglés. Pero si tratáramos de replicarla en nuestros días, quizás diríamos "hacerse una política energética en Europa" o "cortar las propias líneas de suministro".

Para hablar de tiros en el pie, de economía, de energía y de libertad, que todo está muy relacionado, esta semana visita Economía Para Quedarte Sin Amigos, Manuel Fernández Ordóñez, el Mafo Bueno que acaba de publicar su último libro: "En busca de la libertad. El planeta en peligro" (Gaveta Ediciones).

Desde hace años, Manuel explica en Libertad Digital todas las claves que tienen que ver con la política energética. En esta ocasión, en EPQSA vuelve a hacer gala de una enorme claridad y una sorprendente capacidad didáctica, haciendo que los que no tenemos ni idea comprendamos conceptos muy complejos pero fundamentales (por ejemplo, la densidad energética). Eso sí, su claridad no va unida a la complacencia. Si nos tiene que decir que estamos equivocados o que nuestras decisiones han sido erróneas, lo hace.

Por ejemplo, nos explica que en realidad lo que hacemos ahora no es tan diferente a lo que han hecho nuestros antepasados: "El ser humano lleva toda su existencia intentando externalizar el consumo de energía". Primero lo hizo con el fuego o las bestias de carga, luego empezó a utilizar el viento de los molinos y, hace algo más de 200 años, descubrió el enorme poder del vapor. A partir de ahí, comenzó una Revolución Industrial que nos ha permitido disparar nuestro bienestar y mejorar todos los indicadores que asociamos a una vida mejor y más sana. También los del medioambiente: "El petróleo salvó a las ballenas".

Sin embargo, en los últimos años todo esto ha cambiado. O, mejor dicho, lo ha cambiado la política. Porque hemos decidido apostar por pegarnos un tiro en el pie. ¿Cómo renunciando a lo que nos había hecho tan ricos y prósperos? Por ejemplo, despreciando uno de los mejores inventos, como la nuclear, una fuente de energía limpia, segura y muy eficiente. Por supuesto, no hablamos sólo la nuclear, también hemos renunciado a aprovechar la riqueza que tenemos en nuestro subsuelo. Así, Manuel explica que "Europa hace quince años producía más gas del total que exportaba Rusia" a cualquier región del mundo. De hecho, según datos de Eurostat, tomando 2010 como referencia igual a 100, Europa produce ahora un 37% del gas que aquel año. ¿Por qué? Y si no queremos gas, ¿por qué en países como España tenemos un calendario de cierre de las nucleares que hará que se cierren todas las centrales en la próxima década? Ni gas, ni nucleares, ni petróleo, ni dependencia energética de Rusia o los países del Golfo Pérsico: ¿qué queremos?

En este 2022 tan complicado, nos preguntamos si no hay alternativas que reduzcan la factura y limiten nuestra dependencia energética de estos países no muy fiables. La respuesta es tan sencilla como que sí, hay alternativas y están a nuestro alcance. Pero hemos optado por no aprovecharlas. Nosotros solos nos hemos infligido un daño y ahora buscamos culpables.

Recomendaciones de lectura

"En busca de la libertad. El planeta en peligro" (Gaveta Ediciones)´, de Manuel Fernández Ordóñez

"Los números no mienten: 71 historias para entender el mundo" (Debate), de Vaclav Smil

"La cuestión moral de los combustibles fósiles" (Deusto), de Alex Epstein

"Cazadores, campesinos y carbón" (Ático de los Libros), Ian Morris

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Artic Monkeys. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Mardy bum"

Do I wanna know"

"505"

"When the sun goes down"

"A certain romance"