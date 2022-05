Saber cómo cambiar una cartera es una de las características más importantes que debe reunir un buen gestor. Siempre nos fijamos en el primer momento, en la selección de los valores. Analizamos las compañías que están en la lista de un fondo como si partieran de cero. Pero esto sólo es así en los meses previos al lanzamiento del fondo. Una vez que éste lleva unos años de andadura, los gestores ya tienen un puñado de empresas en su cartera que les gustan y llega el momento más complicado: cómo dar entrada a nuevos valores y vender otros. Sí, todos hemos escuchado hablar de "alcanzar el valor objetivo", pero intuimos que en el momento de la verdad no es tan sencillo como decir "cuando toquen este nivel, lo vendemos todo".

Para ayudarnos a entender cómo lo hacen, esta semana tenemos en Tu Dinero Nunca Duerme a Iván Martín, socio director de inversiones de Magallanes Value Investors. La gran novedad de su gestora ha llegado en los últimos meses por su apuesta por un sector que tradicionalmente no ha gustado a los value: "¿Por qué hemos entrado en algunos valores del sector financiero? Pues por las caídas que se han sucedido. La guerra ha afectado a todo lo que se considera ciclo, porque el sector financiero se lleva bien con un entorno de crecimiento. Pero también se lleva bien, y eso se está dejando de lado, con un entorno de tipos de interés altos o por lo menos existentes. Esto es un fenómeno que tiene nombre y apellidos. El Euríbor lo tenemos ya en el entorno de los 20 puntos básicos y son seis años ya desde que no estaba en terreno positivo. Si hay un sector que se beneficia de las subidas de tipos, es el financiero. Es el margen de intereses de toda la vida. Estamos viendo que está creciendo este margen junto con los ingresos por comisiones, esto unido a un crecimiento del crédito, que además es de buena calidad... Hasta hace unos años, el sector financiero era no invertible, porque estaba en una trampa de valoración por mucho que cayeran sus precios, porque no tenían fortaleza financiera para cubrir el deterioro de su balance. Ahora estamos viendo crecimiento de las ratios de capital. Tanto es así que esta fortaleza del balance y lo saludable de sus resultados redunda en todo lo contrario de lo que pasaba antes y ese dinero se está devolviendo al accionista, incluso en niveles de doble dígito. Y todo esto con valoraciones que siguen siendo muy atractivas. Estamos pagando la mitad del valor en libros", nos explica Martín.

¿Y qué pasa si la cara B de la subida de tipos es la rebaja en las previsiones de crecimiento económico?: "No vemos un año de recesión, pero sí de ralentización. Eso es malo para todos, pero para un banco también, porque el crecimiento del crédito caería. Pero un crecimiento como el actual, aunque se haya revisado a la baja, es suficiente para que ese efecto apalancamiento siga funcionando. En mi modelo salen unos porcentajes razonables, pero soy consciente de qué podría pasar si las cosas no funcionan. ¿Y eso cómo lo modulo? Pues no voy a poner un peso en estos bancos que me comprometa la cartera. El peso que tenemos en bancos es muy manejable. En el fondo europeo no me llega al 10%. Si estamos en lo correcto el fondo lo nota (hacia arriba) y si estamos equivocados, un impacto sobre ese 10% es importante, pero podemos aspirar a recuperarlo".