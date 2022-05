Encontrar oportunidades donde otros sólo ven riesgos. Ésta es la teoría, lo que todos querríamos lograr, pero no es tan fácil conseguir. Este año, entre la guerra y la inflación, los mercados están especialmente nerviosos. Sin embargo, hay algunas gestoras que sí están sabiendo aprovecharse del movimiento. Entre ellas, Cobas AM, la apuesta de Francisco García Paramés, el inversor español más famoso de las últimas décadas.

Por eso, en Tu Dinero Nunca Duerme hemos querido invitar a Francisco Burgos, responsable de Negocio Institucional de la gestora. ¿Todavía hay margen de revalorización en los mercados europeos? ¿Ha llegado el value a su tope, tras las subidas de los últimos meses, o puede recuperar todavía más terreno frente al growth?

"Cuando el equipo de inversión diseñó la cartera, estaba preparada para afrontar dos retos fundamentales: primero, una recesión que sabíamos que llegaría aunque no sabíamos cuándo. ¿Cómo lo hicimos? Con compañías defensivas, que fueran capaces de superar ese entorno de recesión. El otro desafío era la inflación, porque el dinero estaba inundando el sistema, era cuestión de tiempo que llegara. Por eso, también estructuramos la cartera con negocios que tuvieran la capacidad para trasladar ese aumento de precios de manera sencilla a sus clientes", nos explica Burgos.

¿Y cómo lo han aprovechado. Pues en parte mirando a sectores, como las materias primas, en los que los value no siempre han querido entrar: "Hemos aprovechado una ineficiencia estructural del mercado en el sector del gas o el petróleo que probablemente no vamos a ver en décadas. Hablamos de compañías que, con el petróleo en 60 dólares, están cotizando a tres veces beneficios (y ahora está a unos 100)".

En este sentido, Burgos cree que lo que ocurre es que se están confirmando los principios que siguen determinando la forma en la que invierte Cobas AM: "Para nosotros, el cuándo es muy importante. Pero más que porque tengamos una bola de cristal, yo hablaría de diferentes horizontes temporales. Nuestro activo más importante es la paciencia, podemos invertir y esperar a que el mercado compre la tesis de inversión que tenemos".