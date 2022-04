Esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , hablamos de deuda pública. Y asumimos que suena aburrido... pero no lo es. Probablemente es el tema más importante al que hace frente la economía española en la próxima década. Porque, además, tiene una serie de implicaciones muy relevantes: en primer lugar, nuestro país ya no es plenamente soberano. Suena fuerte decirlo, pero es así. El Tesoro Público español necesita de la asistencia de sus socios de la Eurozona para financiarse cada año. Sin ese apoyo, en forma de garantía implícita y de las políticas excepcionales del BCE, nuestros costes de financiación se dispararían y entraríamos en un riesgo claro de quiebra.

En este sentido, hay que recordar que necesitamos mucho más dinero cada año del que nos dicen. En ocasiones parece que nuestro problema se resuelve emitiendo bonos y letras en cantidad suficiente como para financiar el déficit público. Pero no es verdad. Casi ningún Estado del mundo (y desde luego, no España) amortiza ni un euro de deuda: lo que hacen es refinanciar lo que vence cada año con nueva deuda. Con la mano derecha piden lo que necesitan pagar con la izquierda.

Por eso, los estados que quiebran no lo hacen por el déficit (en un momento dado, podrían ajustarse lo necesario), sino por las refinanciaciones. Pues bien, el Tesoro Público acudirá a los mercados en este 2022 para pedir 237.000 millones de euros. ¿Y si no nos los quieren prestar? De eso hablarán esta semana Nuria Richart y Domingo Soriano. ¿Nos tienen preparado un cuento de terror? No tanto, pero sí un baño de realidad sobre un asunto al que no nos gusta mirar de frente, en el que damos por descontado que las cosas seguirán tal y como están ahora mismo, en el que nos manejamos con una mezcla de miedo y despreocupación que puede ser muy peligrosa. En Europa ya vivimos una crisis de deuda soberana entre 2010 y 2012 que estuvo a punto de terminar con la ruptura de la Eurozona y la salida de Grecia del club de la moneda única. Pues bien, en aquel momento, algunas de las cifras eran mejores que las actuales (desde luego, había mucho más margen de maniobra en política monetaria). Y esto sí que podría ser el inicio de una historia para no dormir...

