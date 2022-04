Repasamos a los principios de inversión más básicos. ¿Hemos hecho los deberes? ¿Tenemos controladas nuestras finanzas? ¿Podemos enfrentar las dificultades que ya golpean los mercados? ¿Seremos capaces de aprovechar las oportunidades, porque también las hay?

Esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, volvemos a uno de nuestros clásicos. Un tema que tratamos con muchísima profundidad en la primera temporada del programa, allá por 2019 y que no queremos que se pierda. Porque sí, cada semana hablamos de Bolsa, de inversiones, de activos, de ratios, de dividendos o de empresas que están caras o baratas.

Y está bien esa sofistificación creciente y que vayamos profundizando en los temas más técnicos. Pero no podemos olvidar los fundamentos que nos hicieron comenzar este camino que ya marcha por su cuarto ejercicio. Nos ayudará José Belascoain, del equipo de relación con inversores de Cobas AM: "Si te lo enseñaran en el colegio, lo primero que harías con tu sueldo es vivir con el 90% de tu primer sueldo, incluso aunque fuera bajo". Porque la gran mayoría de la gente podría hacerlo sin problemas; y, lo que es más importante, no sufriría. "Esto debe ser parte de nuestro estilo de vida, un hábito, porque si no lo consideras así, no funciona", nos recuerda Luis Alberto Iglesias, de Value School.

A partir de ahí, la clave reside en cómo invertir ese ahorro y construir un patrimonio. Porque el ahorro sin rentabilidad acaba siendo presa de la inflación. Pero si sabemos aprovecharnos de las ventajas del interés compuesto y apostamos por activos que funcionan bien a largo plazo, podemos conseguir una tranquilidad en términos financieros que muchas veces ni imaginamos que esté a nuestro alcance. En este sentido, los seguidores del programa ya saben que nuestra principal apuesta es la Renta Variable, por su mezcla de rentabilidad y falta de riesgo: porque sí, la Bolsa es uno de los activos más volátiles a largo plazo... pero al mismo tiempo, si la inversión es muy diversificada (desde un fondo índice a un buen fondo de inversión que haga las cosas con sensatez), a partir de 10-12 años, no hay muchas que te ofrezcan más seguridad.