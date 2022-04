Estrenos en cine

Morbius

El Doctor Michael Morbius (Jared Leto) es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Para curarse y dar una respuesta a su trastorno, en el proceso, se infecta sin darse cuenta con una forma de vampirismo. Aunque debería haber muerto, tras la cura, Michael se siente más vivo que nunca y adquiere dones como fuerza, velocidad, capacidad de ecolocalización, además de una necesidad irresistible de consumir sangre. Trágicamente convertido en un imperfecto antihéroe, el Doctor Morbius tendrá una última oportunidad, pero ¿a qué precio?

Spin-off de uno de los villanos más conocidos de Spider-Man, creado por Roy Thomas y Gil Kane, el filme lo producen los responsables de Spider-Man: Homecoming (2017), Venom (2018) y Spider-Man: Lejos de casa (2019).

Canallas

Joaquín, Brujo (Daniel Guzmán) y Luismi (Luis Tosar) -tres amigos de un humilde barrio- vuelven a encontrarse después de veinte años. Brujo y Luismi siguen sin trabajo y haciendo trapicheos, mientras que Joaquín se ha convertido en empresario. Sin embargo, a sus 47 años, Joaquín, sigue viviendo en Orcasitas en casa de Esther, su madre junto a su hija Brenda y su hermano Chema.

La vida de Joaquín y la de su familia funciona más o menos mal, hasta que un día funciona peor y reciben la notificación del juzgado informándoles del embargo de la casa por un préstamo de Joaquín que Esther avaló. Joaquín intentará reunir el dinero necesario para evitar el desahucio, pero las brillantes ideas de Brujo y Luismi acabarán hundiendo a Joaquín aún más en la miseria. Los tres amigos iniciarán una aventura desesperada arrastrando a toda la familia. Andrés Arconada entrevista en el Festival de Cine en Español de Málaga a su director y protagonista, Daniel Guzmán.

Sonic 2, la película

Sonic, el erizo azul que es capaz de correr a velocidades supersónicas, vuelve a la gran pantalla con esta secuela. Como en Sonic: La película, la cinta predecesora, Jeff Fowler será de nuevo el director, mientras que Pat Casey y Josh Miller repetirán como guionistas. Una vez más, el popular personaje de la saga de videojuegos de SEGA regresará con una nueva aventura bajo la producción de Paramount Pictures.

Después de establecerse en Green Hills, Sonic se muere por demostrar que tiene madera de auténtico héroe. La prueba de fuego llega con el retorno del malvado Robotnik, en esta ocasión con un nuevo compinche, Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones. Sonic forma equipo con su propio compañero de fatigas, Tails, y juntos se lanzan a una aventura que les llevará por todo el mundo en busca de la preciada piedra para evitar que caiga en manos equivocadas. Jim Carrey vuelve a meterse en la piel de Dr. Ivo Robotnik.

Para Chiara

De Italia nos llega este drama dirigido por Jonas Capignano. La familia Guerrasio y sus amigos se reúnen para celebrar el dieciocho cumpleaños de la hija mayor de Claudio y Carmela. Existe una sana rivalidad entre la cumpleañera y su hermana Chiara, de 16 años, mientras compiten en la pista de baile. Es una ocasión feliz y la familia está unida y en plena forma. Sin embargo, todo cambia al día siguiente cuando Claudio desaparece. Chiara comienza a investigar: a medida que se acerca a la verdad se ve obligada a decidir qué tipo de futuro quiere para ella.

Atrapados en la oscuridad

Un hombre está a punto de ser víctima de su propio pasado. Durante una pequeña escapada al campo con su familia, una pareja de aparentes vagabundos les asaltan. El regreso a casa se hará más difícil de lo esperado cuando estos nuevos desconocidos se conviertan en una mortal amenaza para el protagonista, su mujer y sus dos hijos. Película de terror que llega desde Nueva Zelanda y está dirigida por James Ashcroft.

Ámame

Película que cuenta la historia de Santiago (Leonardo Sbaraglia), un hombre roto emocionalmente, que parece no tener ningún tipo de apoyo y está totalmente a la deriva en su vida personal. Junto a Laila, su hija adolescente, vivirá lo que parece ser un demencial verano en Argentina y en Brasil, pero termina siendo un punto de inflexión en la relación y vidas de ambos. Es la historia de la emancipación de una hija de su padre, y al mismo tiempo la de un hombre que, desesperadamente, solo busca amar y ser amado. Andrés Arconada entrevista en el Festival de Cine en Español de Málaga a su protagonista, Leonardo Sbaraglia.

Mass

La historia sigue a dos matrimonios que compartirán una larga discusión sobre aquello que le ha unido de por vida. Gail y Jay son los padres de una víctima de un atentado en una escuela. Por otro lado, se encuentran Richard y Linda, padres del culpable, y conscientes del daño que ha ocasionado su hijo a los familiares de las víctimas del colegio. Sin embargo, para ellos, desde el día del atentado sus vidas se han convertido también en una pesadilla.

Cine en plataformas

The Beach Bum - Filmin

"The Beach Bum" sigue las hilarantes desventuras de Moondog (Matthew McConaughey), un hombre rebelde y adorable, un vagabundo fumeta que vive la vida a lo grande y según sus propias reglas. Rebelde, pícaro y con un punto adorable impone sus propias reglas mientras las desventuras le acompañan.

Una película del director de culto Harmony Korine (Spring Breakers) y protagonizada por Matthew McConaughey, Zac Efron y el rapero Snoop Dogg.

Cortes peligrosos - Movistar

El debut como directora y guionista de largometrajes de Rachel Carey es esta inteligente, irreverente y conmovedora comedia negra sobre la decadencia social de los barrios de las grandes ciudades.

Cortes peligrosos está ambientada en un barrio de clase obrera de Dublín, Piglinstown, en pleno declive por los ataques y chantajes de la banda de Deano. La policía no hace nada para acabar con la violencia... pero un concejal parece tener la solución: demoler el barrio y convertirlo en una comunidad pija.

Sin embargo, el panorama cambia cuando cesa la violencia tras la desaparición de Deano y Michelle, dueña de una peluquería del barrio, decide presentarse al evento para salones de belleza más exclusivo de Irlanda: ¿cómo va el ayuntamiento a demoler la peluquería ganadora del concurso Ahh Pelo?

Moonshot - HBO Max

En un futuro no muy lejano, Marte se ha convertido en un planeta habitable por el ser humano, pero no todos son los elegidos para colonizar el famoso planeta rojo. Lo mejor de la humanidad es destinada a este nuevo hogar y muchos son los que quedan separados de su familia, amigos y parejas. Pero esto no será un problema para dos estudiantes universitarios, que acaban uniendo fuerzas para colarse a bordo de un transbordador espacial para viajar al planeta rojo.

Granizo - Netflix

Un famoso meteorólogo de la televisión, Miguel Flores (Guillermo Francella), se convierte en el enemigo público número uno cuando falla en la predicción de una terrible tormenta de granizo. Tras ello, se ve obligado a abandonar la gran ciudad de Buenos Aires, huyendo de la capital hacia su ciudad natal: Córdoba. El resultado será un viaje de redescubrimiento tan absurdo como humano. Película argentina dirigida por Marcos Carnevale.

Apolo 10 1/2: Una infancia espacial - Netflix

1969. Está a punto de hacerse historia. El hombre va a pisar la Luna por primera vez. El filme de animación narra dos versiones de la misión Apolo 11 desde diferentes ojos. Una de ellas es la de los astronautas y del control de la misión sobre el momento triunfal. La segunda es desde la mirada de un niño que vive cerca de la NASA y que como millones de niños está viendo la misión por la televisión, pero que en secreto sigue una misión encubierta. Película de animación.

Battle: Freestyle - Netflix

Película noruega en la que el equipo de baile de Amalie avanza a la final mundial en Francia. Dividida entre el amor de Mikael, el anhelo de su madre ausente y su pasión por la danza, Amalie debe elegir. ¿En quién se convertirá ella?

La Burbuja - Netflix

Comedia dirigida por Judd Apatow en la que la acción sigue a un grupo de actores y actrices que han quedado atrapados en un hotel mientras rodaban una película a causa de una pandemia. Durante ese tiempo, deberán lidiar con las necesidades que surgen en esas circunstancias y tratar de terminar de rodar una película contra todo pronóstico.

Series

Esta semana Prime Video estrena la segunda temporada de El Internado: Las cumbres. Tras la muerte de Rita, ya nadie duda de que un asesino en serie es el responsable de los crímenes, el mismo que se rumorea de que se trata de un imitador del Nido del Cuervo. A pesar de las nuevas reglas impuestas por la directora, Julio, Eric, Pax y Paul no se quedarán de brazos cruzados y menos ahora que gracias a Adele, creen que pueden encontrar vivo a Manuel. Arconada recibe en el estudio a los actores Daniel Arias y Natalia Dicenta.