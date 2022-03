¿Permisos de paternidad de seis meses?: la cara B de una medida que será muy popular

¿Más tiempo en casa tras el nacimiento de tu hijo? ¿Quién puede estar en contra? Y más en un país como España, con una natalidad tan baja, ¿no?

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, Nuria Richart y Domingo Soriano sí que se meten en un verdadero lío. Sí, lo sabemos, ya están acostumbrados. Pero en esta ocasión van a criticar (o al menos a plantear algunas dudas), una de las medidas más exitosas, consensuadas y celebradas de los últimos años: la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. ¿Quién puede estar en contra de algo así? ¿Quién puede pensar que es malo que nos den unas semanas extra tras el nacimiento de nuestro hijo? ¿Quién se ha planteado que sea un error o que pueda tener una cara B, unas consecuencias no tan positivas? Pues casi nadie... hasta ahora.

El Gobierno tiene planes (y el resto de los partidos aplauden, en esto el consenso es transversal, como les gusta decir ahora) para ampliar estos permisos hasta los seis meses, con muchas de estas semanas obligatorias durante el primer año de vida del niño y no transferibles. Nos dicen cómo ser padres y madres; y cuándo serlo. Porque ésa es otra: si uno no quiere su permiso de paternidad... es porque es mal padre; pero si una madre se queda en casa tras terminar el suyo, está sacrificando su carrera y cumpliendo con los roles que el heteropatriarcado ha fijado para ella. Una semana antes es casi un crimen incorporarse al trabajo; una semana después, lo que es inaceptable es no hacerlo.

