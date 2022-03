Estrenos en cine

Cámera Café, la película

Vuelve el disparatado grupo de Camara Café. Esta vez, Quesada, Julián, Marimar, Cañizares,

Victoria y compañía se enfrentarán a una tremenda crisis que está a punto de acabar con la

empresa que tantas alegrías y disgustos les ha traído a su vida. Para evitar su cierra y sacar

adelante a los trabajadores un nuevo director debe asumir esta ardua tarea. Esta persona no es nada más ni nada menos que Quesada, experto en escabullirse de sus obligaciones.

La cima

Mateo (Javier Rey) se enfrenta por primera vez a la montaña más peligrosa del planeta, el

Annapurna, con el desafío de coronar su cima y cumplir así una vieja promesa. Mientras la sube, sufre un accidente que le deja inconsciente y herido de gravedad. Horas más tarde, Ione (Patricia López Arnaiz), una alpinista experimentada que está pasando el invierno en un refugio, le encuentra. A pesar de no comprender las razones que han llevado a Mateo hasta allí, la escaladora intentará ayudarle a alcanzar su meta.

Llegaron de noche

En El Salvador se vive el horror de la guerra civil. El 16 de noviembre de 1989, en medio del

conflicto armado, un grupo de hombres entra en las instalaciones de la Universidad Católica y asesina brutalmente a seis sacerdotes jesuitas españoles y a dos mujeres a sangre fría. ¿Quiénes son los responsables de esta masacre?

Adiós, señor Haffman

François Mercier es un tipo normal que sólo quiere formar una familia con su pareja, Blanche. También trabaja para un prestigioso joyero, el señor Haffmann. Pero ante la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, los dos hombres no tienen más remedio que llegar a un acuerdo cuyas consecuencias, a lo largo de varios meses, cambiarán el destino de los tres personajes.

A tiempo completo

Julie hace todo lo posible para criar a sus dos hijos en el campo, mientras mantiene su trabajo en un hotel de lujo parisino. Cuando finalmente consigue una entrevista de trabajo para un puesto que había estado esperando durante mucho tiempo, estalla una huelga nacional que paraliza el sistema de transporte público. El frágil equilibrio que ha establecido Julie está comprometido y tendrá que comenzar una carrera frenética contra el tiempo.

Belle

Narra la historia de Suzu, una adolescente acomplejada atrapada en su pequeño pueblo de

montaña con su padre. Pero en el mundo virtual de U, Suzu se convierte en Belle, un icono musical con más de cinco mil millones de seguidores. Una doble vida difícil para la tímida Suzu, que tomará un giro inesperado cuando Belle conoce a la Bestia, una criatura tan fascinante como aterradora. Así comienza un tira y afloja virtual entre Belle y la Bestia, al final del cual Suzu descubrirá quién es realmente.

Estrenos en plataformas

The Colony – Movistar

Ciencia ficción posapocalíptica ambientada en la Tierra de un futuro no tan lejano, un planeta dominado por las mareas y las marismas al que llegan los tripulantes de la misión Ulysses 2, descendientes de la élite gobernante que abandonó la Tierra tras devastarla. Ahora, dos generaciones después, ya no nacen bebés en Kepler 209, el planeta en el que se instalaron, y la humanidad pone todas sus esperanzas en su antigua casa.

A su vuelta a la Tierra los tripulantes de la Ulysses 2 descubren que el aire es respirable y que se está produciendo una recuperación bioquímica del planeta. Poco después también descubren algo todavía más sorprendente: aún hay humanos en la Tierra, pero viven organizados en sociedades muy primitivas.

Ganadora del Premio del Público en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchâtel, es el segundo largometraje de ciencia ficción de Tim Fehlbaum tras Hell; (2011) y está protagonizado por Nora Arnezeder (Riviera), Iain Glen (Juego de tronos) y Sarah-Sofie Boussnina (Bron (El puente)). Arropada por las extraordinarias imágenes del director de fotografía Markus Förderer (Independence Day: Contraataque).

Ice Age: Las aventuras de Buck Wild – Disney+

Sigue con las divertidísimas aventuras de los mamíferos prehistóricos. Desesperados por distanciarse un poco de su hermana mayor Ellie, los hermanos zarigüeya Crash y Eddie, siempre en busca de emociones, salen a la búsqueda de un lugar donde vivir solos, pero se encuentran rápidamente atrapados en una enorme cueva subterránea. Son rescatados por la comadreja tuerta, Buck Wild, amante de aventuras y caza dinosaurios y, juntos, deberán afrontar los dinosaurios rebeldes que habitan en el Mundo Perdido.

Efímera como la flor del cerezo – Netflix

Haruto es un aspirante a fotógrafo que se enamora perdidamente de su peluquera, Misaki.

Cuando por fin se atreve a pedirle que salga con él, la joven pareja parece vivir un cuento de

hadas... hasta que Misaki contrae una rara enfermedad que la hace envejecer a toda prisa ante sus ojos. Esta película de amor condensa la belleza y el carácter efímero de las flores de cerezo. Se basa en el bestseller japonés homónimo de Keiichi Uyama, publicado por Shueisha, y está producida por Kei Haruna, famoso por sus películas románticas: desde ‘Crying Out Love in the Center of the World’ y ‘Be With You’ hasta ‘My Tomorrow, Your Yesterday’ y ‘Quiero comerme tu páncreas’.

La única salida – Movistar

Dos historias se cruzan en este thriller psicológico sobre la violencia, sus secuelas y la capacidad de las víctimas de vencer al horror. Una de ellas es la de Ana Kolar, quien, seis años después del incendio que acabó con la vida de su esposo, un famoso abogado de Belgrado, recibe una información que pone en duda todo lo que creía saber sobre la tragedia... y también sobre su familia.

La otra es la de Dejan Strpce, un inspector de policía al que una muerte cercana lleva hasta una misteriosa desaparición ocurrida seis años atrás. Estos dos héroes anónimos se unirán en la búsqueda de una verdad que destapará una corrupta red de chantajes y asesinatos y secretos de su propio pasado.

Todo un éxito en su país, Serbia, con casi 40.000 espectadores en sus primeros diez días de

exhibición, es la ópera prima como director de largometrajes de Darko Nikolic, quien también ha convertido esta tensa historia en una serie de diez episodios.