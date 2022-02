PP y Vox claman contra Barbón por el escándalo del informe sobre el bable que ocultó

El socialista Adrián Barbón, presidente de Asturias, ocultó un informe que había encargado su propio gobierno pero que desmontaba el principal argumento del PSOE para poner en marcha la oficialidad de la 'llingua', la versión moderna del bable que quiere imponerse a los asturianos.

Teresa Mallada, líder del PP en la región, ha explicado este miércoles en La Noche de Dieter que este informe –según el cual la "oficialidad amable" que promete Barbón es imposible– ha salido "a la luz porque el PP lleva mucho tiempo haciendo los deberes". La popular ha explicado que hicieron múltiples peticiones parlamentarias que no obtuvieron respuesta, entre ellas solicitando por escrito que se les entregase en documento "y nos respondieron por escrito que no había ningún informe". Finalmente, el PP asturiano pidió el texto por su nombre y, cuando el ejecutivo de Barbón no tenía otro remedio que entregarlo "el día antes lo filtraron al periódico La Nueva España".

Mallada ha asegurado que han "desenmascarado" al ejecutivo asturiano y ha pedido una comparecencia parlamentaria. "A partir de ahora al gobierno no se le va a creer absolutamente nada".

Además, preguntada por la moción de censura que Vox les ha instado a presentar ha dicho que "una vez que nos den explicaciones ahí veremos cómo se actúa, pero una moción no sale adelante" con la actual composición del parlamento regional, "por lo que reforzaría al presidente" Barbón, del que ha dicho que "el PP ha conseguido que esté inhabilitado para volver a poner la oficialidad sobre la mesa".

Vox: "La oficialidad amable no existe"

Por su parte, Ignacio Blanco, presidente de Vox Asturias ha explicado que el famoso informe dice "lo que decía Vox desde el principio: que la cooficialidad amable no existe" y que, por tanto, "desde que se declara la oficialidad" la llíngua "sería obligatoria en la administración y en la escuela", por lo que destaca que los socialistas "han mentido a los ciudadanos".

Blanco ha tenido palabras muy duras contra Barbón: "Su mayor proyecto es la oficialidad y estaba basado en la mentira", ha dicho, recalcando que "si ha engañado con esto a todos los asturianos qué nos habrá ocultado en otras cosas".

El de Vox ha asegurado que "no se puede tolerar que la imposición de una lengua a un millón de personas se oculte" y ha recalcado que el citado informe "no lo pagó el gobierno, lo pagaron los asturianos y es suyo", por lo que no pude ocultársele.

Finalmente, Blanco se ha mostrado convencido de que este escándalo va a acabar con el proyecto socialista: "La cooficialidad está completamente fuera de órbita, está descartada" y además "tiene un coste inasumible, unos 170 millones de euros que es el monto de todas la transferencia que hay para las universidades" asturianas.