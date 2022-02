La inflación desatada y las más que previsibles subidas de tipos de interés siguen centrando el debate en los mentideros de las finanzas. Esta semana, hemos llamado en Tu Dinero Nunca Duerme al socio fundador, presidente y director de inversiones de Magallanes Value Investors, Iván Martín, para que aporte su particular visión sobre este escenario en el que su gestora parece que navega a la perfección, con unas rentabilidades extraordinarias en el cómputo del último año.

Uno de los mensajes que dejaba Iván Martín sobre los sectores en los que detecta oportunidad, está el bancario, que llevaba fuera del radar de los gestores value desde el estallido de la crisis subprime. Y de entre el ecosistema bancario, destacó el caso de inversión de CaixaBank que desgranó el invitado de esta semana.

Que una empresa pueda trasladar la subida de precios, o pueda aprovechar a favor un entorno de tipos altos es uno de los puntos que destaca Martín en su análisis de compañías y por lo que sigue considerando que el recorrido de las compañías que tienen seleccionados en sus tres principales fondos, el ibérico, el europeo y el micro caps, es amplio.

Esta semana, fue Joaquín Manso, el director adjunto del diario El Mundo, quien dejó su particular pregunta para el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme. Manso interrogó a Martín y a los miembros del equipo por los estilos de inversión value investing y grouth (crecimiento). Preguntaba Manso si ahora que el value investing parece que empieza a dar frutos, es el momento en el que el estilo grouth pueda agotarse. Tanto Martín como el resto del equipo concluyeron que una cartera diversificada de estilo value no descarta empresas que tengan altas tasas de crecimiento. La diferencia con el estilo grouth es que el crecimiento no es lo único que se analizar de las empresas.

El equipo de Cobas Asset Management en su "Valor de la Experiencia" nos acercaron el papel de los bancos centrales, y pusieron el broche de oro a otro programa de colección en Tu Dinero Nunca Duerme.