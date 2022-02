Moonfall

En Moonfall de Roland Emmerich, una fuerza misteriosa saca a la Luna de su órbita alrededor de la Tierra y la envía a toda velocidad, lo que hará desaparecer la vida tal como la conocemos. Con pocas semanas antes del impacto y el mundo al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la NASA y exastronauta Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de que tiene la clave para salvarnos a todos, con la ayuda de Brian Harper (Patrick Wilson) y el teórico de la conspiración KC Houseman (John Bradley). Solo ellos tres se enfrentan a una misión imposible donde nada es lo que parece.

Los ojos de Tammy Faye

Tammy Faye (Jessica Chastain), junto con su marido Jim Bakker (Andrew Garfield), fue una famosa televangelista que dominó el terreno en los años 70 y 80, llegando a tener su propia cadena y un parque de atracciones temático. Pero al final las deudas, la infidelidad y las adicciones acabaron con su imperio, pero nada la hundió.

Los ojos de Tammy Faye es una película basada en el documental homónimo de Fenton Bailey y Randy Barbato que trata el ascenso, caída y redención de la televangelista.

El brindis

Comedia belga en la que Adrien tiene 35 años y se encuentra en plena crisis existencial. Para colmo, una noche tiene que asistir a una de sus tediosas cenas familiares que tanto detesta, donde su padre siempre hace el mismo comentario, su madre sirve la misma cena y su hermana está totalmente hipnotizada por su futuro esposo. Su ansiedad aumenta cuando su novia, con quien lleva sin cruzar palabra un mes no responde a su mensaje. Pero, la guinda del pastel llega cuando su cuñado le pide que el discurso en su boda.

Destino a Brighton

Película británica que sigue a John Parker, un joven de 19 años de Manchester que se embarca en un viaje a Brighton (el hogar espiritual de los Mods), en una vieja scooter Lambretta que le dejó en herencia su padre. La película es una celebración de la cultura y la moda Mod, al ritmo de la música de Paul Weller y The Jam.

Drive my car

Película japonesa en la que Yusuke es actor y director de obras de teatro. Está casado con Fukaku, una mujer relacionada con el mundo del arte y que escribe los libretos de piezas de teatro. Ambos mantienen un feliz matrimonio, sin embargo, un día Fukaku desaparece sin motivo aparente y dejando atrás un secreto.

Dos años después, Yusuke ha seguido adelante con su vida y acepta un trabajo como director en un festival de teatro. De camino a Hiroshima, conoce a su reservada chófer privada, Misaki. Mientras van transcurriendo los días junto a ella, Yusuke irá redescubriendo ciertos aspectos de su vida que había olvidado.

Cine en plataformas

A través de mi ventana

En Netflix podemos ver esta adaptación de todo un best-seller. Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma…

Old Henry

En Movistar podemos ver este wéstern de acción ambientado en Oklahoma en 1906. Allí viven, en una aislada granja, Henry y su hijo Wyatt. Tras encontrar un caballo sin jinete y con la silla manchada de sangre, Henry decide buscar a su dueño, al que descubre moribundo junto a una pistola y una bolsa de dinero. Cuando una patrulla viene a por el dinero, debe decidir en quién confiar. Al defender un asedio, revela un talento de pistolero que pone en duda su verdadera identidad. Fue estrenada en el Festival de Venecia de 2021.

Pearl

Por último, en Filmin podemos ver la historia de Lea Pearl, una culturista cuya vida se limita a levantar pesas. La mujer está obsesionada con ganar la competición internacional de Heaven. Para ello, se ha recluido en un hotel anónimo, pasa la mayoría de sus horas diarias entrenando en el gimnasio, sin hablar a nadie, excepto a su entrenador Al. Cuando llega el día de la competición, Lea parece estar dispuesta a arrasar en la misma. Sin embargo, todo se va al traste cuando el ex novio de la culturista llega a la exhibición, acompañado por el hijo común de ambos, de quien Lea no ha querido saber nada.